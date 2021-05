Más de un millón de dosis de AstraZeneca llegarán entre este domingo y el lunes

Sociedad Casi 850 mil vacunas de Astrazeneca del mecanismo Covax llegarán este domingo

Más de un millón de dosis de vacunas de AstraZeneca llegarán a Argentina entre este domingo y el lunes, mientras se aguarda el arribo de más dosis de Sputnik V para las próximas horas, y de esta manera, el plan de vacunación contra el coronavirus cobrará un nuevo impulso, en el contexto del aislamiento estricto por nueve días vigente desde hoy.Este domingo arribarán al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 6.15, en un vuelo de la compañía KLM, 204.000 dosis de AstraZeneca adquiridas por nuestro país a través del mecanismo Covax, según confirmaron esta tarde fuentes oficiales.En tanto, el lunes 24 por la tarde, llegarán otras 843.000 dosis de AstraZeneca provenientes de Estados Unidos que forman parte de la primera entrega del contrato suscripto por Argentina por 22.4 millones de dosis.La funcionaria aseguró que “también tenemos esta semana dos vuelos de Rusia, de Sputnik V con un número importante de dosis”.El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, confirmaba en la tarde de este sábado la salida de un nuevo vuelo de la compañía de bandera, el decimosexto, rumbo a Rusia.“Confirmamos un nuevo vuelo de @Aerolineas_AR a Rusia para sumar más dosis de @sputnikvaccine a la mayor campaña de vacunación. Nuestra decimosexta operación despegará desde Ezeiza mañana domingo 2 AM. En este difícil momento, es fundamental el arribo de más vacunas”, escribió Ceriani en la red social.El AR1060 despegará este domingo a las 2 de la madrugada desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y llegará al Aeropuerto Internacional de Sheremetievo mañana a las 0.30 (hora local en Moscú, las 18,30 de nuestro país), estando previsto el regreso, bajo el número AR1061 para las 4.30 local, las 22,30 de Argentina, en tanto que su arribo al país se estima para las 16.30 del lunes.“Es una buena noticia que en el momento más difícil de esta pandemia sigan llegando vuelos porque se traducen en más personas protegidas. La salida para esta situación es seguir extremando cuidados y continuar con el plan de vacunación”, señaló Ceriani.Las vacunas producidas por el Instituto Gamaleya de la Federacion Rusa son trasladadas en contenedores del tipo “thermobox” a una temperatura de 18 grados bajo cero y con carga adicional de refrigeración.El vuelo será operado por el Airbus 330 con matrícula LV-GIF, el cual fue modificado para funcionar como carguero, y estará al mando de 10 tripulantes, entre comandantes y copilotos, a los que se sumarán personal técnico, de mantenimiento y de cabina, para totalizar 20 personas a bordo.Aerolíneas Argentinas lleva realizados 15 vuelos a la Federación Rusa en los cuales fueron trasladadas un total de 7.033.290 de dosis, y se realizaron 5 vuelos hacia Beijing, República Popular China en los que arribaron al país 3.659.200 de vacunas de Sinopharm.De esta manera, en 20 vuelos completados, Aerolíneas Argentinas aportó 10.692.490 dosis de vacunas contra el Covid-19.Asimismo, Cafiero confirmó que el Gobierno nacional “está negociando” la compra de vacunas contra el coronavirus “con Cansino, que es otro laboratorio chino que tiene una vacuna muy buena de una sola dosis”.En ese marco, el jefe de Gabinete contó que el Gobierno nacional “sigue explorando nuevos contratos, dialoga con todos los laboratorios y ahora estamos negociando con Cansino, que es otro laboratorio chino que tiene una vacuna de una sola dosis que es muy buena”.Sobre la llegada de nuevas vacunas, señaló que “la expectativa es que uno de los embarques que venga la próxima semana -proveniente de Rusia- traiga en parte el componente 2 de la vacuna” Sputnik V.En esa línea, agregó: “Tenemos mucha expectativa que se pueda producir aquí la vacuna con el segundo componente a través del laboratorio -Richmond- que hizo la alianza estratégica con el Instituto Gamaleya de Rusia”.En el mismo sentido se pronunció Vizzotti, quien destacó que se sigue adelante "con Sinopharm para ver si podemos formularla también en Argentina y tenemos el desafío de trabajar con Cuba y con Israel para seguir viendo más y mejores oportunidades".“Al no haber terminado la fase 3 todavía no se envió a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para su evaluación, posible aprobación y contratación", indicó ael embajador argentino en Cuba, Luis Ilarregui.Según la información publicada por el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, a la fecha, hay más de 12 millones (12.612.752) de vacunas distribuidas en todo el país, con casi 11 millones de dosis aplicadas (11.034.323), de las cuales a 8.673.465 de personas se las inoculó con una dosis y a 2.360.858 personas con dos dosis.