Realizan una campaña solidaria para un niño de 9 años que padece leucemia

La solidaridad

Alejo tiene 9 años y hasta hace poquito pasaba sus días jugando al básquet en Central Entrerriano de Gualeguaychú . Sin embargo, en diciembre del año pasado empezó a tener fiebre, dolores de pecho y toz.En un principio le dijeron que tenía neumonía, pero luego que fue dado de alta volvió a sufrir los mismos dolores. En ese momento, fue derivado a Paraná, donde finalmente fue diagnosticado con Leucemia.“Nos cambió la vida en un segundo, y de a poquito fuimos adaptándonos”, expresó Guillermo Alem, el papá de Alejo. “Desde ahí estamos pasándola muy difícil… las quimios... él se queda sin pelo y pasa por convulsiones”, relató acerca de los duros padecimientos de su hijo.Añadió que “ahora estamos en una etapa donde terminó con las últimas quimios y estamos esperando la derivación al Hospital Británico de Buenos Aires. Allí, se estima que pasará unos cien días.“Todavía no sabemos cuándo iremos a Buenos Aires, pero en estos días ya tiene que saber la fecha para ir e instalarnos, porque una vez terminada la quimio tiene un mes para recibir el transplante”, explicó el gualeguaychuense.En este momento, Alejo se encuentra en Paraná con su mamá, mientras que Guillermo y Diamela, la hermanita de 11 años, siguen su evolución minuto a minuto desde nuestra ciudad.Consultado en ElDía desde Cero (FM 104.1) acerca de qué le dicen los médicos, Guillermo indicó que “la médula de él no anda, así que hay que hacer un trasplante, y (como posibles donantes) estamos mi mujer, mi nena y yo; lo último que me han dicho es que lo más seguro es que sea Diamela, pero aun no hay nada concreto”, comentó.El costado alentador de este difícil momento es el espíritu solidario que afloró este caso, como en tantos otros. Rápidamente, desde los clubes Neptunia, Central Entrerriano y Juventud se pusieron a disposición para difundir el pedido de fondos para costear los tratamientos y fundamentalmente el traslado y la estadía de la familia en Buenos Aires.Además, deportistas de renombre también se han sumado a la campaña, como Facundo Campazzo, Carlos Delfino y “el Mono” Navarro Montoya, entre otros. “Me emocioné más yo que Alejo, después le fui explicando quienes son todas estas personas”, expresó Guillermo.(Fuente: El Día de Gualeguaychú)