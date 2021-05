San Luis: un hombre con covid caminó hasta un hospital y murió en la puerta

El hombre de 43 años, se desempeñaba en la V Brigada Aérea y se estaba recuperando en su casa.



Tras llegar al nosocomio Suárez Rocha, Ávila murió en la puerta de ingreso. Estaba aislado hacía una semana en su casa y su estado de salud había empeorado en las últimas horas.



Sus vecinos contaron que no era la primera vez que acudía caminando al centro de salud para recibir atención. El martes, la esposa de Ávila había llamado varias veces para pedir asistencia médica.



Según informó el sitio El Chorrillero, cuando llegaron a la esquina, justo al frente del Hospital Suárez Rocha (situado sobre sobre Héctor Aubert y Tiburcia Escudero), su cuerpo no resistió y se desplomó. Los habitantes de la zona fueron los testigos de todo. Del dolor y la desesperación. También de los interrogantes que nadie explica.



El personal de la ambulancia que estaba en la puerta, lo socorrió. Le practicaron maniobras de RCP por varios minutos, pero no pudieron reanimarlo. Alrededor de las 20:15 comunicaron la muerte.



Ávila no tenía enfermedades de base y formaba parte de la V Brigada Aérea. Tras haberse contagiado de Covid-19, la semana pasada su estado se había complicado. Tenía problemas respiratorios y por eso fue varias veces al nosocomio, pero no había quedado internado.