Aseguran continuidad de consultas médicas, bancarias y en Anses con turno previo

El Gobierno nacional aseguró la continuidad de las consultas médicas y la atención en los bancos y la Anses con turno previo, a través del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fijas restricciones hasta el 30 de este mes por la pandemia del coronavirus.



Las consultas médicas con turno se mantienen porque es necesario que haya un "equilibrio importante en temas de salud", dijo esta tarde una fuente del Gobierno nacional en Casa Rosada.



"No queremos que se agudicen otros problemas de salud", apuntó el vocero consultado por Télam.



La actividades comerciales permitidas son para las industrias que se vinculen con la exportación, aparte de las alimenticias, y los comercios con venta remota y take away.



"No podríamos aceptar el paseo mirando vidrieras, va a estar todo cerrado", advirtió la fuente, que señaló que la gente debe "permanecer en domicilios" o salir a lugares de "cercanía" para recreación, como los espacios públicos, pero no en forma grupal.



"Tomamos la experiencia del año pasado para privilegiar el cumplimiento efectivo y el control", indicó el informante, y graficó que el Gobierno nacional "no puede ingresar a un comercio o restaurant" para hacer verificaciones, por lo que se necesita el "compromiso pleno" de las jurisdicciones, algo que ya garantizaron los gobiernos locales.



Las excepciones a la circulación serán para aquellos que tengan permiso de utilizar el transporte públicos y también para quienes las hayan solicitado, adelantó el vocero gubernamental, quien conformó que el DNU que se conocerá "primero prorroga el anterior y luego agregará las nuevas medidas".



En cuanto a las ayudas económicas para paliar las dificultades que provoca la pandemia, otra fuente del Gobierno señaló que el aumento en la Tarjeta Alimentar implica que se llegará a casi 3,9 millones de niños, y explicó que los otorgados en esta nueva etapa "son ingresos que se sostienen en el tiempo".