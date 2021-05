Restricciones: Personal doméstico “debe percibir de manera completa su sueldo”

Política Personal doméstico no podrá trabajar durante los nueve días de restricciones

Pedido solidario

Las personas que cumplen tareas de servicio doméstico no podrán trabajar durante los nueve días de duración del aislamiento estricto que comenzará a regir desde el primer minuto de mañana hasta la medianoche del 30 de mayo. De la medida quedan exceptuadas las trabajadoras de categoría 4: cuidadoras y niñeras.Según supo este medio, el Sindicato recibió “muchas consultas de parte de empleadores y empleadas sobre cómo proceder. Las trabajadoras deben percibir de manera completa su sueldo, sea cual sea la modalidad de trabajo: mensual, por quincena o por hora. Es una cuestión de fuerza mayor y no una elección de la trabajadora”.“Deben acordar con su empleador cómo será la liquidación de las personas que trabajan por hora. Si lo percibirán al inicio o al final de esta etapa”, señaló. A la vez que remarcó que la cuidadoras y niñeras son consideradas “esenciales” y que para circular deben tramitar el Certificado Único de Circulación.Al ser consultada sobre la posibilidad de que el empleador busque a las trabajadoras de categorías no esenciales, Muñoz mencionó que “no se puede. Está prohibida la circulación de ellas ni el trabajo por una cuestión de salud”.Sobre las trabajadoras que se encuentran de manera informal, comentó que “es una problemática muy grande, ya que tenemos más del 70% de compañeras en negro que en esta ocasión van a depender de la voluntad del empleador”.En ese sentido, mencionó que “le hemos pedido apoyo al Estado, porque muchas trabajadoras no quieren estar en blanco por los descuentos de la obra social y porque le quitarían los planes. Queremos que trabajen en el acceso de las trabajadoras a ciertos planes, que garantizarían la alimentación de las compañeras y sus familias. No tenemos sueldos muy altos para decir que no merecemos recibir la Tarjeta Alimentar”.El Sindicato de Empleadas de Casas Particulares está solicitando la ayuda de la población “para colaborar con una mamá que tiene un bebe recién nacido”.Piden roba de abrigo de entre 5 meses y un año para un varón.Para colaborar se pueden comunicar al 343 5 365 362.