La rabia existe y se evita vacunando todos los años a perros y gatos

Si no conozco al animal, no lo toco



Luego de 13 años, se registró en Argentina el fallecimiento de una persona infectada por rabia . La víctima, era una mujer, madre de dos niños y policía de la ciudad de Coronel Suárez, quien había sido mordida por un gato callejero. Pero no hubo vigilancia, no se colocó la vacuna y cuando comenzaron los síntomas, ya era tarde.En diálogo con, Silvina Saavedra, especialista en epidemiología, remarcó que la rabia existe, se previene y se evita con la vacunación de nuestras mascotas.Según entendió, “se relajó la vacunación antirrábica. Muchas personas dicen que han vacunado a sus mascotas, pero no se acuerdan cuándo y la vacuna antirrábica es anual. Se hace a partir de los tres meses de edad y después una vez por año”.“La rabia existe, hay ciclos de esta enfermedad en las ciudades y no hay que olvidar que hay un ciclo aéreo que es el que puede ser trasmitida por los murciélagos”, agregó.El antecedente de la persona que falleció en la provincia de Buenos Aires, fue que el gato “no era de ella, quizás lo quiso rescatar y la agredió. Minimizó el accidente y es algo que no hay que hacer”.“Más allá de la higiene de la herida con agua y jabón, se debe consultar al médico. Y si es un perro o un gato el que mordió, tienen que ser observados 10 días. En esa observación antirrábica, en el caso de que el animal esté infectado, se va a morir durante la observación y en ese plazo hay tiempo para hacerle el tratamiento post exposición a la persona mordida, que es una vacuna antirrábica. Si no se hace dentro de los 10 días después de la mordedura, no tiene cura; la rabia es una enfermedad mortal y cuando empezaron los síntomas no tenés solución”, afirmó Saavedra.Con los análisis que se le practicaron a la persona fallecida, se pudo establecer que el gato agarró un murciélago con rabia, se infectó y se la transmitió a la mujer.“Si te mordió un animal, sí o sí tiene que ser observado 10 días. Si es el de tu casa, lo podés hacer vos mismo, pero si es un animal desconocido lo recomendable es hacer el tratamiento post exposición (vacuna)”, remarcó Saavedra.Finalmente, recordó la importancia de la. En el caso de los perros, no dejarlos sueltos en la calle y cuando salen, hacerlo con correa y collar. “En esa vueltita que anda solo se puede contagiar leptospirosis, parásitos y rabia si no está vacunado”, agregó.