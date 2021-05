Dolores Etchevehere: “La Justicia provincial dilata resolver la megaestafa”

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó la condena impuesta a los hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y a la madre de los nombrados, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, así como también en forma subsidiaria a la empresa Las Margaritas S.A., al pago de una multa de 500.000 dólares por los delitos de falsa declaración cambiaria e incumplimiento de la finalidad específica de los préstamos en moneda extranjera.“Hace años que se intenta concluir con las indagatorias a los Etchevehere corruptos y la Justicia de Entre Ríos dilata”, remarcó al explicar que la investigación realizada por el fiscal federal Federico Delgado y el juez Daniel Rafecas remitió esa causa con nuevas pruebas sobre la megaestafa, “y la Justicia de Entre Ríos dilata, no ha tomado ningún tipo de resolución de ese caso”.Asimismo, se refirió la situación de los trabajadores de El Diario, que “hace años reclaman sueldos e indemnizaciones” y al caso de las tierras de la escuela agrotécnica Nº151: “El gobernador Bordet, el fiscal Rodríguez Signes y el ex gobernador Busti reconocen que fueron robadas por los Etchevehere corruptos”, apuntó.Por su parte, el abogado Patricio Cozzi -a cargo de las causas penales que involucran a Dolores- explicó que la multa a los hermanos Etchevehere por falsas declaraciones relacionadas con operaciones de cambio donde se autofinanciaron con un crédito bancario, “lleva a líneas de investigación que la Justicia entrerriana ya conocía”. “Ese crédito recibido por Las Margaritas, en el que Dolores es accionista, que en parte era para actividades agropecuarios, fue destinado a SAER, y después a AMUS, que es una empresa de Grenón”, expuso al preguntarse: “Qué hará la Justicia provincial con esos elementos”.“Hay elementos en las causas que reflejan la estafa y vaciamiento, no solo a Dolores que fue perjudicada y violentada, sino también a los trabajadores de El Diario y al propio Estado con la evasión tributaria que ello implica”, alertó Cozzi al apuntar a “la perversidad y crueldad a la que somos sometidos por nuestro sistema judicial”.“Están todos los elementos para demostrar esta estafa hacia Dolores, los trabajadores y el Estado, pero lo único que se ha conocido es el paso del tiempo”, remarcó al advertir a “la complicidad e inacción del Estado”.“Dolores hace 12 años denuncia y luchando sola, y por parte de la Justicia lo único que ha conocido es el paso del tiempo, y eso es violencia institucional”, destacó.Tras la conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por un grupo de abogados y una representante del Proyecto Artigas, Dolores apuntó aque la misma fue “para denunciar cómo dilata la Justica de Entre Ríos”. “Ya están todas las pruebas ingresadas, no solo las que vengo denunciando hace más de diez años, sino también las que generó la Justicia Federal a partir de la investigación del fiscal federal Federico Delgado y el juez Rafecas”, argumentó al anunciar que en los próximos días se presentarán más pruebas para que avance la causa penal y el juicio civil sucesorio.Durante la conferencia, los representantes legales de Dolores también reclamaron que las decisiones judiciales cuenten con perspectiva de género. Desde hace varios años, ella acusa a sus tres hermanos de "administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero y explotación laboral" en las empresas del grupo familiar".