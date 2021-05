“Colapsó” el hospital de Federación: “Tenemos que decidir a quién se va intubar”

La situación epidemiológica de la localidad de Federación preocupa, día a día los casos positivos y activos aumentan y el sistema de salud, según aseguran desde el hospital, ya colapsó.“Tenemos aproximadamente 150 positivos y cada uno de ellos no tiene menos que cinco nexos en su grupo familiar, es alarmante la situación”, comunicó ala directora del hospital San José, Carolina García, al confirmar que se implementaron nuevas medidas en cuanto al ingreso al nosocomio para reducir la circulación de personas.“La gente se ha relajado, ha descansado mucho y ha creído que con el tema de la vacunación podían mermar en los cuidados y esto no es así”, remarcó García y alertó que esta segunda ola de contagios por coronavirus “está muy muy complicada”.A su vez, García contó que en Federación se presentan personas que han sido vacunadas contra el Covid-19 y se han contagiado igual; afirmando de esta manera que la vacunación no anula la posibilidad de contagios, por lo que los cuidados deben mantenerse.“Nosotros nos admirábamos cuando en Europa tenían que decidir a quién le daban un respirador y a quién no, y ahora nosotros estamos en esa etapa, tenemos que decidir a quién se va intubar y a quién se va a ingresar a terapia intensiva”, finalizó.