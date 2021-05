Medicina estética: “Los hombres necesitan colocarse hasta cuatro chips sexuales”

La médica estética Romina Romero explicó acuáles los beneficios del pellet de testosterona, o chip sexual, aplicado a los hombres.“Así como las mujeres tienen menopausia, los hombres tienen andropausia, que es cuando su testosterona comienza a disminuir a partir de los 40 años, lo que trae aparejado desgano, falta de fuerza muscular, aparece la pancita por adiposidad localizada, se descalcifican y hasta registran inestabilidad emocional”, explicó la especialista al ponderar que “el pellet de testosterona les incrementará no solo la energía sexual, sino, la energía en todo sentido sin producir ningún otro efecto secundario”.Respecto a las contraindicaciones, Romero indicó que “si el paciente tuvo cáncer de próstata o de testículo está totalmente contraindicado y no se lo puede utilizar”. “En caso contrario, tras un estudio de laboratorio, se puede aplicar y a partir de los siete días se nota, por ejemplo, el fortalecimiento de los músculos”, resaltó.La esteticista aclaró que la aplicación del chip sexual es muy sencilla y no demanda más de media hora. “Los hombres necesitan colocarse de dos a cuatro chips en diferentes lugares del cuerpo, a la altura del tejido celular subcutáneo”, sostuvo al acotar que “el tamaño de un centímetro, como dos granos de arroz”.“Los efectos duran aproximadamente seis meses”, señaló.