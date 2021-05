"Los protocolos están, todos los conocen; es cuestión de respetarlos"

el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias e integrante de la mesa de asesores presidenciales por el coronavirus, el paranaense Gonzalo Camargo,

En diálogo conaseguró que "lque, si bien venía amesetada, pero era una curva muy alta y como se vio, el alerta sanitaria y el semáforo rojo está prácticamente en el 80 % del país, por lo cual es súper importante llegar a tomar estas medidas para disminuir la circulación y por ende, disminuir los contagios".Sabemos que por ejemplo en Entre Ríos ha tenido que haber derivaciones entre pueblos y ciudades por la alta ocupación de camas de terapia intensiva; esta situación se ha repetido en otras provincias de Argentina, en algunos lugares ha faltado oxígeno, por lo cual se ha tenido que tomar esta decisión, no es solamente el AMBA en estos momentos que está con alarma sanitaria sino también, muchas partes del país están sufriendo", afirmó Camargo que integra el grupo de especialistas que asesora al Presidente.Manifestó, al ser consultado queEsto tiene dos aristas, por un lado, una visión positiva, que significa que los pacientes vacunados han estado bastante protegidos y son los menos en las cuestiones de internación y fallecimientos, pero es un riesgo alto para aquellos pacientes que entre 40 y 60 años no han recibido la vacuna y que tienen algún factor de riesgo. Esto es factor de alarma para generar estas medidas que se están tomando".Además,, asegurando de forma metafórica que, "el virus no reconoce credos, religiones, ni raza, ni política, ni situación económica o social".que cualquier institución, cada gobierno o cada gobierno pueda realizar, para que estemos todos, de una buena vez, tirando para el mismo lado y para que juntos podamos salir de esta pandemia que tanto mal nos ha hecho a los argentinos y al mundo", aseveró.Desde la Sociedad Argentina de Emergencias, apuntó Camargo, le recomendaron al Presidente poner especial atención en "controlar las manifestaciones, las reuniones en lugares abiertos en donde se olvidan de respetar las distancias, en donde se olvidan del uso del barbijo, entre otras muchas cosas más. Los protocolos están, todos los conocen, pero es cuestión de respetarlos. Si se hace esto creo que nos puede ir bien a todos, para sí recuperar nuestra vida normal posible dentro de estas características".Todos tenemos en estos momentos a un familiar, a un ser querido que ha tenido que afrontar esta enfermedad y la ha pasado mal, es hora de que todos los argentinos luchemos juntos para salir de esta situación".que tanto están luchando en esta pandemia también. Pido pensar en ellos, hace un año que estamos todos cansados, trabajando desde hace un año y medio, desmoralizados pro algunas cuestiones que vemos y no bien pagos, como todos sabemos", aseveró. Elonce.com.