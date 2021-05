Exceptuados de restricciones: Cómo sacar el certificado para circular

Política Restringen circulación y suspenden actividades en zonas de Alto Riesgo y Alarma

El presidente Alberto Fernández anunció nuevas medidas para bajar los casos de coronavirus y restringir la circulación en el país:Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas.Según el mapa epidemiológico que presentó el gobierno nacional, los departamentos que están en alarma y alto riesgo epidemiológico son: Concordia, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Colón, Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Paraná, Islas del Ibicuy, San Salvador, Federación, Tala. En esos lugares las medidas anunciadas también comienzan a regir el sábado.. Lo permisos de actividades no esenciales se darán de baja. Hay que volver a tramitarlos en argentina.gob.ar/circular Los permisos especiales de 24 y 48 hs. se darán de baja. Pueden volver a tramitarse. Los permisos de escolaridad presencial se darán de baja. Pueden volver a tramitarse en argentina.gob.ar/circular. Los permisos de vacaciones se darán de baja y no se podrán volver a tramitar.El transporte público está reservado para quienes cumplen tareas esenciales.Los permisos no se editan: Si al hacer el permiso cometiste algún error o necesitás actualizar tu información, volvé a tramitarlo. Si sos esencial y no pusiste tu SUBE en el permiso, volvé a tramitarlo con tu número de tarjeta para que puedas usar el transporte.Si ya contás con tu permiso de circulación podés verlo y mostrarlo en: App Cuidar / Mi Argentina /Descargarlo en la web / o Imprimirlo. Ninguna app es obligatoria, pero los permisos para circular sí.Para tramitar un permiso necesitás tu última versión de DNI: podés hacer consultas sobre DNI y nro. de trámite del DNI en @renaper_ar.Si tenés otras dudas acerca de los Certificados de Circulación, escribir a la Mesa de Ayuda: bit.ly/MesaDeAyuda-CUHC