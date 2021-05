Coronavirus: En Paraná y otros 13 departamentos regirán las nuevas medidas

Política Restringen circulación y suspenden actividades en zonas de Alto Riesgo y Alarma

El presidente Alberto Fernández ratificó hoy que "se va a restringir" actividades de todo tipo que no sean esenciales y la circulación en zonas de alto riesgo o alarma epidemiológica desde el sábado próximo y hasta el 30 de mayo.Aclaró que en ese período sólo habrá tres hábiles, al anunciar las medidas para frenar el incrementos de casos de coronavirus en el marco de la segunda ola de la pandemia.Según el mapa epidemiológico que presentó el gobierno nacional, los departamentos que están en alarma y alto riesgo epidemiológico son: Concordia, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Colón, Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Paraná, Islas del Ibicuy, San Salvador, Federación, Tala,-Se restringe la circulación en zonas de alto riesgo y alerta epidemiológica desde el 22 mayo a las 00 hasta el domingo 30 de mayo inclusive.-Quedan suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.-Solo funcionarán comercios esenciales, take away y para llevar.-Se podrá circular entre las 6 y 18 en cercanías del domicilio. Solo podrán circular personas autorizadas.“Esa decisión dura 9 días y solo involucra tres días hábiles”, resaltó Alberto Fernández.Después del 31 de mayo y hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las medidas actuales. No obstante, el fin de semana del 5 y 6 de junio se volverán a restringir las actividades en zonas más críticas. “Es una medida de cuidado intensiva y temporaria”, dijo el presidente.Por su parte, Victoria, Federal y Feliciano se encuentran en zona de medio riesgo epidemiológico.