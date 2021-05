Tras el caso de Emmita, otra beba necesita el medicamento más caro de mundo

Sociedad Emmita recibió la costosa medicación y su familia recobra las esperanzas

Los familiares de Cala Manelli, de la localidad bonaerense de Rojas, iniciaron una campaña a través de las redes sociales para conseguir el medicamento de 2,5 millones de dólares. Los médicos aconsejan que la niña lo reciba antes de los cinco meses."Yo creo que vamos a llegar, estamos convencidos como grupo de amigos que vamos a llegar a agosto con los 300 millones de pesos que necesitamos”, indicó la amiga de la mamá de la pequeña.Su familia y la comunidad comenzaron una movida solidaria para recaudar los 2,5 millones de dólares que se necesitan para poder comprar el “medicamento más caro del mundo”, que permitirá darle a Cala una mejor calidad de vida.Quienes impulsan la iniciativa señalaron que si un millón y medio de personas colaboran con 300 pesos se llegaría al objetivo. Para donar y ayudar a Cala, se puede realizar depósito bancario o transferencia por Mercado Pago.El caso de Cala es similar al de Emmita, la niña chaqueña que logró acceder a la medicación tras la colecta realizada por el influencer Santiago Maratea.Johanna Benitez es amiga de la mamá de Cala y en diálogo con un diario local contó que “el diagnóstico llegó hace 10 días” y que la niña “ya tiene una sonda porque no se puede seguir alimentando del pecho, debido a que no logra succionar porque perdió tonicidad en la musculatura de la boca”.En tanto, los médicos aseguraron que es necesario que a Cala se le aplique el medicamento Zolgensma antes de los cinco meses, para no llegar con un deterioro tan grande y poder tener una perspectiva de calidad de vida mejor.“Este medicamento es ya, porque es todo músculo, nervio, todo lo neuronal que se le muera a la criatura antes que se le coloque el medicamento es irreversible, no vuelve”, precisó Benitez, y añadió: “No queremos que llegue con respirador porque es una situación muy grave”."Yo creo que vamos a llegar, estamos convencidos como grupo de amigos que vamos a llegar a agosto con los 300 millones de pesos que necesitamos”, indicó esperanzada Johana. “Creemos que los argentinos son solidarios y que vamos a llegar”, apuntó.