Covid19 en Gualeguay: “Hay gente que está muriendo y nos cuesta conseguir camas”

Sociedad Suspendieron las clases presenciales en el departamento Gualeguay

Sociedad Gualeguay adopta severas medidas ante la crítica situación sanitaria

En el departamento Gualeguay se suspendieron las clases presenciales ante la escalada de casos de coronavirus. También se definió, entre otras medidas, el cierre de los espacios públicos y la prohibición de la circulación entre las 22 y las 6, hasta el 4 de junio inclusive.el director del hospital San Antonio de Gualeguay, Jorge García.“El hospital amplió en más de un 50% la capacidad de la terapia intensiva y se aumentó la cantidad de camas para cuidados críticos o intermedios, una sala de aislamiento de más de 30 camas, pero la cantidad de casos y la gravedad de los mismos hace que hoy se encuentren superadas todas las expectativas que teníamos”, sentenció García al revelar: “Hace más de una semana que no recibimos los pacientes de otras localidades porque está saturada la terapia intensiva y no se puede dar respuesta tampoco”.Asimismo, alertó que “esta segunda ola de contagios afectó a personas más jóvenes y eso es lo que preocupa porque son personas que están trabajando y circulando”.Respecto a los insumos médicos, el doctor indicó que “día a día se gestionan los medicamentos para terapia, se necesitan muchísimas drogas y ansiolíticos para mantener al paciente con el respirador funcionado”. “Tenemos remedios para las próximas 48 / 72 horas y seguimos gestionando; hasta ahora tenemos respuestas del Ministerio”, comunicó y descartó inconvenientes en la provisión de oxígeno.“No hay recambio del personal de Salud, es el mismo que trabaja desde hace más de un año con su cansancio físico y psicológico, pero haciendo un gran esfuerzo para atender a los pacientes”, agregó Jáuregui.“Pedimos a la ciudadanía que respete las medidas por estos 15 días. Hay que entender que hay gente que se está muriendo y además nos está costando conseguir camas para derivar a los pacientes que necesitan de una atención en terapia intensiva”, alertó García.Y si bien destacó el agradecimiento de los pacientes que son atendidos y recuperados en el hospital, advirtió: “Tenemos muchas pérdidas de vidas en la ciudad y no queremos que esto siga”.