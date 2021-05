Prohibieron la comercialización de una marca de morrones en conserva

La Disposición 3552/2021 de ANMAT establece la prohibición de la comercialización en todo el territorio nacional del producto Pimientos morrones enteros comunes, marca Cuisine & Co, Peso Neto 185 gr, RNPA 17003910, LOT:2030218-1 ELAB 18/02/20, VENC 17/02/22 y LOT 2030217-1, ELAB 17/02/20 - VENC 16/02/22, elaborado y envasado por RNE N° 17000522, para Cencosud SA, por ser un producto alterado, por estar el envase hinchado, con manchas de herrumbre en su parte superior y estar abombado, resultando ser un producto ilegal.

En el considerando de la misma se explica que las presentes actuaciones se originaron a raíz de que el Departamento de Higiene de los Alimentos de la provincia de Salta informó las acciones realizadas en relación al producto que no cumple la normativa alimentaria vigente. Y añade que como antecedente, la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba, recibió una denuncia de un consumidor que manifestó que no estaría en buenas condiciones.Frente a ello, “la autoridad sanitaria de Salta realizó una inspección en el establecimiento Jumbo Retail Argentina S.A sito en Av. Sarmiento y Arenales, Salta Capital, a los efectos de verificar las condiciones higiénicas y tomar muestra reglamentaria del producto en cuestión” y allí “en la inspección no se encontró el lote mencionado, por lo que se tomó muestra por triplicado del lote LOT:2030218-1 ELAB 18/02/20, VENC 17/02/22 del producto Pimientos morrones enteros comunes, marca Cuisine & Co para su análisis”.Luego, “Bromatología de Salta concluyó que el producto no es apto, el envase está hinchado, con manchas de herrumbre en su parte superior, el estado de conservación es deficiente, y se trata de una conserva abombada, no propia de un producto elaborado correctamente, a continuación, notificó el resultado del análisis a la empresa elaboradora Hijos de Salvador Muñoz y Cencosud S.A. y les solicitó que procedan al retiro del producto del mercado”.A su vez, “la autoridad sanitaria de Salta realizó una auditoria en el establecimiento Hijos del Salvador Muñoz S.A, que posee el rubro de establecimiento procesador de hortalizas a fin de verificar las buenas prácticas de manufactura, comprobando que el producto en cuestión, no se encontró en la planta”.Es por eso que “el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL comunicó a todas las Jurisdicciones Bromatológicas del país el retiro voluntario del mercado nacional de los lotes del producto involucrado” y “solicitó a la firma Cencosud SA que informe si se encuentra realizando el retiro del producto, y de ser así que brinde la información pertinente, por lo que la citada firma informó que ambos lotes se comercializaron en su totalidad en el mercado interno detallando que las provincias a las cuales se envió mercadería fueron Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Salta, Santa Fe y Tucumán”.Se remarca que el producto “está en infracción por ser un producto alterado, por estar el envase hinchado, con manchas de herrumbre en su parte superior, y estar el producto abombado, resultando ser un producto ilegal”.