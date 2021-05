Decretaron en Viale el uso obligatorio de tapaboca en la vía pública

El intendente de Viale, Carlos Weiss dictó un decreto ad referéndum del Concejo Deliberante, estableciendo la “obligatoriedad del uso del tapaboca nariz en la vía pública”.



En la fundamentación de la norma se manifiesta que esto es debido a que, en este momento, hay “circulación masiva del virus COVID” en la localidad.



Weiss sostuvo que “hemos hablado con la ministra de Salud (Sonia Velázquez) manifestándole nuestra preocupación por el incremento de los casos y nos sugirió esperar al decreto del Gobernador para tomar medidas diferentes a las ya adoptadas, cosa que hemos decidido hacer ya que estamos convencidos que las medidas aisladas no son efectivas”.



El intendente de Viale reiteró “nuevamente a la ciudadanía la importancia de no hacer reuniones sociales, de limitar al máximo posible la circulación en la vía pública, mantener la distancia, lavarse las manos y ahora se suma el uso del tapabocas en la vía pública. Necesitamos que la población tome conciencia que respetar o no estas medidas puede implicar la vida de una persona”.