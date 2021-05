El departamento Gualeguaychú superó las 30.000 dosis aplicadas

Según los datos registrados en el monitor de vacunación Covid-19 del Ministerio de Salud de Entre Ríos, en el departamento Gualeguaychú ya se colocaron 32.056 dosis. Mientras que a nivel provincial son 300.015 las aplicaciones.



Al respecto, el Coordinador Departamental de Salud Hugo Giménez detalló que “de esa cantidad de inoculaciones al menos 24.000 corresponden a primeras dosis, es decir que ya unas 24.000 personas fueron alcanzadas por el plan de vacunación”.



Por otra parte, desde la comisión de vacunación contra el Covid-19 del Coes local se informó que arribaron 1200 dosis del primer componente de Sputnik V para la ciudad de Gualeguaychú y 200 para el resto del departamento.



Además, Giménez adelantó que “de acuerdo a lo anunciado por el gobierno nacional, se aguardan arribos de mayores cantidades de vacunas para antes de fin de mes”.



Asimismo, detalló que por el momento se está inoculando a mayores de 60 años y a pacientes con factores de riesgo como la obesidad y la diabetes, y que en los últimos días se amplió la población objetivo a otras patologías. “Se está vacunando estrictamente a factores de riesgo y no por sectores, ya que se apunta a optimizar este recurso y disminuir la mortalidad”, explicó.



Por último, desde el Hospital Centenario se reiteró la importancia de que las personas vacunadas mantengan los cuidados sanitarios, ya que si bien la inoculación evita en un alto porcentaje que los pacientes no desarrollen un cuadro grave de la enfermedad, no garantiza que no se contagien y que puedan contagiar a otros y propagar la enfermedad.



Cómo registrarse



Recordemos que se encuentra abierto el registro de voluntad para las personas mayores de 18 años que deseen vacunarse contra el coronavirus. Pueden realizarlo de manera online en vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E o vía telefónica al 0800-888-8228 de lunes a viernes de 8 a 17 hs. Aquellas personas que tengan inconvenientes en registrarse por estas vías, podrán dirigirse a la Ventanilla 6 del Hospital Bicentenario, de lunes a viernes de 12 a 18 hs, o al centro de salud más cercano.