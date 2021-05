Aumentan la cantidad de días de vacunación contra el Covid en Escuela Hogar

Cantidad de dosis aplicadas

Tras conocerse que el centro de día Dr. Federico Leloir dejó de ser uno de los lugares donde se aplicaba la vacuna contra el coronavirus el subsecretario de Redes Integradas, Marcos Bachetti, aclaró que “se realizó un reordenamiento, y se ampliaron las jornadas de la escuela Hogar en relación a días y horarios para vacunar contra el covid”.“Dentro del plan de vacunación uno de los desafíos más grandes fue las condiciones del frío y se trató de garantizar en todos los efectores los freezers adecuados y el transporte”, declaró el funcionario y sumó que durante la campaña no se perdió ninguna dosis por problemas con la cadena de frío.La provincia alcanzó una cifra de 3000.015 dosis aplicadas contra el coronavirus, “es un avance que viene a un muy buen ritmo de acuerdo a la población objetivo planteada y va cerca de un 50%”, resaltó Bachetti, y sumó que “en los mayores de 70 años hemos superado el 80% de la población objetivo. Entre 60 y 69 años estamos cercanos al 70%”.Por otro lado, Bachetti, nuevamente aclaró que la hipertensión arterial no forma parte de los grupos de riesgo para inocular contra el covid: “Es la enfermedad crónica más frecuente y no está demostrado que, si no tiene otra complicación, tiene mayor riesgo contra el coronavirus”, dijo.Acerca de la aplicación de dosis, dijo que “la segunda dosis que requiera cada persona tiene que ser de la misma marca que recibió la primera". Y aclaró que la provincia tienen una diferencia entre la cantidad de dosis aplicaditas y las registradas, pero se debe a la demora en cargar los datos.