Gualeguay adopta severas medidas ante la crítica situación sanitaria

Las medidas anunciadas rigen a partir de las 00 de este jueves 20 de mayo:

La intendenta de Gualeguay, Verónica Berisso, mantuvo una reunión junto a los integrantes del Comité de Crisis local para evaluar la preocupante situación sanitaria vigente.Desde el Hospital San Antonio se informó que el sistema de salud de dicha ciudad está atravesando una situación crítica respecto a la cantidad de pacientes y su gravedad, mientras los casos aumentan de manera sostenida.En ese marco se definió cerrar los espacios públicos por 15 días, mientras que requirieron a las autoridades de la Departamental de Escuelas que realicen las gestiones para suspender las clases presenciales.Hasta el 4 de junio inclusive, prohibirán la circulación entre las 22 y las 6. También se suspenderá la habilitación de actividades deportivas, ferias gastronómicas y todo evento social que pueda conglomerar personas. Permanecerán prohibidas las reuniones sociales y familiares, ya sea en espacios privados o al aire libre. Además, se cerrarán parques, la costanera y demás lugares públicos.Esta mañana, el director del Hospital San Antonio de Gualeguay Jorge García, recordó que “se aumentaron camas de terapia intensiva” desde el inicio de la pandemia y aclaró que mientras el sistema sanitario lo permitió “fuimos acompañando las aperturas” de actividades.Tras ello, enfatizó que “estamos atravesando una situación sanitaria muy crítica, con la terapia saturada. Tenemos 11 camas de cuidados críticos. Pacientes que se mueren e ingresan otros. Tratamos de dar la mejor atención”, pero “no damos abasto con la atención de pacientes críticos y también se resiente muchísimo con quienes no presentan patologías covid”.Subrayó que “muchos casos llegan a la guardia en situación crítica y debemos intubarlos allí y derivarlos. Está siendo muy difícil conseguir camas de terapia intensiva en la provincia. La capacidad del hospital está desbordada y cuesta conseguir medicamentos que no tiene que ver con lo económico, sino que no hay disponibilidad de los mismos. Hoy tenemos medicamentos para dos o tres días. Damos sostén a más camas de la que deberíamos tener, con menos medicamentos. Hay localidades que sufren la falta de oxígeno”, describió.Enfatizó que “la tasa de contagios sigue siendo sostenida. Algunos no consultan, otros no se aíslan y siguen dando vueltas. No tenemos conciencia. Hay lista de espera en terapia intensiva. Es el extremo al que hemos llegado”, recalcó.-Circulación permitida de 6 a 22 horas-Gastronomía sólo delivery de 6 a 22 horas.-Negocios de proximidad de 6 a 22 horas (kioscos, almacenes)-Gimnasios: suspendidos.-Eventos religiosos: suspendidos.-Talleres: Suspendidos.-Eventos sociales y recreativos: suspendidos.-Casinos, salones de fiesta, etc: suspendido.-Actividades sociales y reuniones familiares: suspendido.-Cines y teatros: suspendido.-Ferias: suspendidas.-Cierre del parque, costanera y espacios públicos.-Sólo se permite la práctica de actividades deportivas individuales.Desde la comuna de Gualeguay especificaron que se suman a los ya determinados como esenciales por el DNU nacional las farmacias, gomerías, estaciones de servicio, remises y servicio de cadetería.