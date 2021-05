Covid:Controlarán calidad del aire en lugares de trabajo para prevenir contagios

Sociedad Se confirmó la suspensión de las clases presenciales en Santa Fe y Rosario

Los medidores de CO2 despiertan el interés del sector público y del sector privado como un elemento más para evitar la propagación del virus a través de aerosoles.En aras de prevenir la escalada de contagios de coronavirus, en sus inspecciones a establecimientos laborales el Ministerio de Trabajo de la provincia controlará la aireación de los ambientes con medidores de dióxido de carbono. De hecho el gobierno nacional impulsa su uso a través de la campaña denominada “Ventilar” y hay firmas que los venden, entre ellas la rosarina Ventilemos, que en la ciudad ha provisto de aparatos a empresas metalúrgicas, industrias químicas, escuelas y gimnasios.Al tiempo que se conoce más sobre la enfermedad que tiene al mundo en vilo desde hace un año y medio, su propagación mediante gotas o aerosoles emitidos por respirar, toser y hablar gana preponderancia. En ese sentido, los ambientes interiores sin ventilación son los más riesgosos para la transmisión del Covid 19 ya que los aerosoles se acumulan y eso aumenta las probabilidades de inhalar aire con presencia de virus. La campaña del Ministerio argentino de Ciencia, Tecnología e Innovación brega por una ventilación “constante, cruzada y continua”, aunque paradójicamente los medidores de dióxido de carbono no fueron homologados todavía por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti).“Todos estos aparatos están en una etapa de prueba y homologación ante el Inti, por eso no vamos a aplicar multas pero sí a verificar los lugares y en caso de que se advierta que el aire está viciado emitiremos indicaciones y recomendaciones para mejorar los protocolos sanitarios”, explicó el subsecretario de Fiscalización del Trabajo de la provincia, Facundo Osia. Agregó que los inspectores concurren a fábricas, talleres y oficinas a partir de las denuncias por hechos de distinta naturaleza que les llegan vía gremios, particulares o Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), y que de ahora en más prestarán particular atención a la ventilación. Como apoyo, contarán con los medidores de concentración de CO2.“Para aquellos locales que no tengan la posibilidad de ventilar más (por una cuestión edilicia), habrá que buscar otra manera de ajustar los protocolos. Por ejemplo rotación del personal, rediseño de burbujas, distanciamiento; siempre hay alternativas”, advirtió Osia, y sumó la disminución de los aforos o el pasaje al teletrabajo.“El producto funciona y da mediciones fiables, lo que sucede es que algunas instituciones y empresas requieren por cuestiones legales que haya un organismo que certifique la fiabilidad de la medición”, continuó Crosetti. “Estamos esperando respuesta del Inti y tenemos el apoyo de concejales y de diputados provinciales en cuanto a que la homologación de los equipos se produzca cuanto antes”, agregó el rosarino.Otra firma local que figura en la página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación como una de las 12 productoras argentinas de este instrumento es Sensify. Volcada al rubro de la medición de temperatura y humedad en el control de la cadena de frío de vacunas y alimentos, está desarrollando también esta tecnología, contó Eugenio Harraca, representante de la empresa rosarina. Aún no definieron si entrarán al mercado solo con una plataforma para visualizar los datos en forma remota, o también ofreciendo el dispositivo. Anticipó que en uno u otro caso esperarán las certificaciones correspondientes para lanzarse de lleno.“Los resultados que nos arrojan estos aparatos son un dato más en el marco de la necesidad de concientizarnos sobre la importancia de la ventilación y de la responsabilidad que deben asumir trabajadores y empresarios en términos de regla de conducta”, cerró el subsecretario de Fiscalización del Trabajo de la provincia. (La Capital)