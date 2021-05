Corrientes endurece restricciones por el incremento de casos de covid-19

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, adelantó este martes que la provincia retrocederá el miércoles a Fase 3 del aislamiento social preventivo y obligatorio por el incremento de casos de coronavirus.



En un breve diálogo con la prensa, el mandatario señaló que el miércoles realizará oficialmente los anuncios y que alcanzará a toda la provincia, con excepción de aquellas localidades que no tengan casos o una situación controlada.



"Vamos a volver a Fase 3. Estamos analizando en detalle las medidas restrictivas", afirmó y agregó que "quedarán exceptuadas las localidades que no tienen casos ni riesgos epidemiológicos".



En este sentido, adelantó que habrá una conferencia de prensa en la que se darán a conocer los detalles de las medidas restrictivas.



El parte oficial sobre la situación epidemiológica en Corrientes reporta un récord de contagios en las últimas 24 horas, con 718 casos nuevos de coronavirus y el mayor promedio de muertes en una semana.



"Vamos a estar anunciando mañana en que va consistir el retroceso a fase. Estamos analizando las medidas en toda la provincia, salvo las ciudades que tengan pocos casos activos", precisó Valdés.



Seguidamente, el Gobernador expresó que "hay que cuidarse, no hay que creer que porque estamos vacunados estamos salvados".



Y agregó: "Debemos actuar con mucha responsabilidad en esta segunda ola que ya nos está llegando a los correntinos".



Finalmente, Valdés, subrayó que "tenemos que seguir vacunándonos, inscríbanse, porque la única forma de salir de esto es vacunarse".



Por su parte, el senador provincial Martín Barrionuevo (PJ), que realiza estadísticas y seguimiento del comportamiento de la pandemia de coronavirus en la norteña provincia y en todo el país, aseguró en publicaciones de sus redes sociales que Corrientes "está a punto de llegar a la alarma epidemiológica".



"Es el valor máximo de casos y de la media de casos en el total provincial y el mayor promedio de muertes en siete días", manifestó.



Finalmente, el legislador expresó que la provincia está a punto de llegar a los 500 casos cada 100 mil habitantes, que determina la alarma epidemiológica.