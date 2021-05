Denuncian grave contaminación de un arroyo y piden que se investigue

Desde el Observatorio Ambiental, las diversas organizaciones ambientales que lo conforman denunciaron el grave estado de degradación del arroyo El Curro, en Concepción del Uruguay. Piden que se investiguen y determinen las causas.



El evidente estado de alteración de las condiciones físico-químicas y microbiológicas del agua; la descarga intensiva de efluentes industriales y cloacales; el efecto de mortandad de la fauna observado; los numerosas llamados de atención de parte de los vecinos de la ciudad es que se procedió al relevamiento de una importante sector del curso del arroyo y a la denuncia ante las autoridades competentes para que se investiguen y develen las causas de esta problemática”, señalaron.



Asimismo, manifestaron que en el trayecto relevado por las organizaciones que componen el Observatorio y documentado, lograron detectarse dos grandes puntos de descarga de efluentes: el primero son piletas de tratamiento de efluentes de origen industrial y el segundo son?red cloacal de la ciudad. En ese sentido, explicaron que es importante “teniendo en cuenta que no son los únicos puntos de descarga sobre este curso de agua, pero sí los más importantes de acuerdo al caudal de descarga”.



Acorde a la legislación vigente, el caudal de las descargas no debe superar el 10% del caudal total del arroyo al momento. Según sostienen, puede observarse que no se cumple en el arroyo El Curro.



“Consideramos de amplio interés público establecer las causas de este grave problema ambiental, con el fin de tomar urgentes medidas al respecto, antes de que continúe empeorando”, sentenciaron.



Y concluyeron: “El agravamiento de las condiciones de los arroyos y cursos de agua de nuestra ciudad, que desembocan en el río Uruguay, no puede seguir siendo ignorada”.