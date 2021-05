Médicos santafesinos: "El costo político es que la gente se enoje o se muera"

Médicos y profesionales de la salud de Santa Fe mantendrán una reunión por zoom con el gobernador Omar Perotti a fin de solicitarle medidas restrictivas ante la alta ocupación de camas críticas por coronavirus, un escenario casi de colapso sanitario durante el fin de semana. "No se paró de reacomodar pacientes, ayer fue terrible, teníamos 6 camas disponibles y 9 pacientes. Tres estaban en respirador y había una sola cama crítica y solo uno de esos tres pudo subir a terapia", precisó.



"Ya no hay lugar", destacó. "Tenemos la concepción de que nadie tiene que quedar afuera, el problema es cuando entrás a los pacientes y a las dos horas se complica y no tenés un respirador, esa es la mayor angustia", advirtió.



"Que la sociedad entienda que sociabilizar nos complica la existencia, tres o cuatro de tu familia más los de otra familia y otra provoca lo del fin de semana, no hay distanciamiento posible", apuntó y adelantó: "Al mediodía hay un zoom con el gobernador, le queremos plantear la situación del fin de semana, todos estamos en la misma, quien toma las decisiones debe conocer la realidad".



"Va a tener que tomar una medida, el costo político es que la gente de enoje o se muera", lanzó y destacó: "Es difícil porque mientras la gente circule, el virus circula. Hay que tomar conciencia, la gente tiene que ir de la casa al trabajo, dejar de estar sociabilizando en juntadas, en casas y en los bares hasta tarde".



Por último, manifestó: "Si no cerrás en un momento no alcanza la capacidad, no hay un respirador para cada persona. Los médicos se tienen que hacer cargo cuando la sociedad no está acompañando".



