Bancarios reclaman adecuar protocolos y que se implementen comités de Salud

La Asociación Bancaria advirtió ante autoridades del Ministerio de Trabajo y de las cuatro cámaras empresarias que desde abril se profundizó el aumento de casos de coronavirus entre los trabajadores del sector, por lo que reclamó "la pronta adecuación de los protocolos vigentes, la reconversión técnica de los empleos y la inmediata implementación de los Comités Mixtos de Salud".



En una audiencia virtual realizada hoy entre el sindicato y las cuatro cámaras empresarias, que fue encabezada por la secretaria de Conciliación de la cartera laboral Micaela Cimarelli, La Bancaria ratificó la necesidad de profundizar "las medidas preventivas a adoptar ante las nuevas cepas del virus, su transmisibilidad y gravedad" que produjeron, alertaron desde el gremio, un "aumento de los contagios y casos fatales".



La audiencia se realizó luego de que la representación sindical solicitara una reunión urgente con las cámaras y con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para "adecuar los protocolos existentes y analizar la forma de enfrentar de manera conjunta la grave situación", producto de la suba de contagios de Covid-19, y también para analizar el reclamo de licencias ordinarias.



En la audiencia, la Bancaria denunció "incumplimientos" en la entrega en tiempo y forma por parte de algunas entidades financieras de "los kits individuales de higiene y en los necesarios aislamientos al detectarse casos positivos".



"Hay también casos sospechosos, según el protocolo vigente, de relajamiento respecto del personal de seguridad, ya que en su momento hubo un compromiso para mantener al menos dos puestos en cada casa bancaria; en las medidas de higiene y limpieza; en la no atención al público por turnos; y en el requerimiento al personal de exámenes de anticuerpos sobre la inmunidad de la Covid-19", denunció el gremio que encabeza Sergio Palazzo.



La Bancaria también manifestó que las empresas hacen firmar a grupos de riesgo su voluntad de "regresar a la presencialidad" y, en algunos casos, les advierten que de "no hacerlo esos trabajadores no tendrían lugar a futuro en la entidad financiera".



"Ya se superaron los 12.500 contagios a nivel nacional y hubo 70 fallecidos. Esa curva ascendente se evidenció a partir del 6 de abril y fue advertida en el último encuentro con las cámaras, del 14 de ese mes. La gran preocupación del gremio excede la discusión sobre derechos laborales y se relaciona con el cuidado y la salud", advirtieron desde el sindicato.



En tanto, las cámaras empresarias rechazaron "los incumplimientos denunciados" por el gremio y señalaron su disposición al diálogo para lograr "un consenso satisfactorio", informaron.



Por su parte, la funcionaria del ministerio de Trabajo convocó a ambas partes a una nueva audiencia para el 29 de junio próximo, a las 11, para analizar el reclamo gremial sobre las licencias ordinarias.



En la audiencia participaron las cámaras empresarias Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación de Banca Especializada (ABE), Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abbapra), mientras que por La Bancaria participaron el secretario de Acción Gremial Gustavo Díaz; la titular de la seccional Buenos Aires, Alejandra Estoup; el prosecretario gremial de la seccional Buenos Aires, Claudio Bustelo, y la prosecretaria gremial Inés Costa Racedo.