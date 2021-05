Clausuraron aeropuerto de Gualeguaychú: no se autorizan despegues ni aterrizajes

La licencia por motivos de salud del actual Jefe de Aeródromo motivó un vacío que la estación no puede resolver ante la falta de personal habilitado para cumplir esta función.



“El jefe de Aeródromo está con licencia médica. ANAC no cuenta con otro personal habilitado para cumplir esta función el en la ciudad”, explicó una alta fuente consultada por el sitio Reporte 2820.



Esta mañana, a través de los canales oficiales, la aviación privada, general y comercial del país fue informada de la novedad, mientras se aclaraba que mientras rija la clausura no podrán aterrizar ni despegar aviones del aeropuerto.



La falta de personal no es un problema nuevo en el aeródromo Gualeguaychú, que desde hace un tiempo también se encuentra restringido en su control.



Aunque no hubo información oficial, R2820 pudo saber que los servicios de control de torre se mantendrían, atendiendo al tránsito que surca el espacio aéreo de Gualeguaychú, al igual que las guardias del Servicio Meteorológico Nacional.



Entre otras limitaciones, el aeropuerto no cuenta con servicio de Plan de Vuelo, y las operaciones para aviones a reacción continúan restringidas frente al deterioro que muestra la pista.