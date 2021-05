Covid en Argentina: se confirmaron 505 muertes y 28.680 contagios

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que, en las últimas 24 horas, se registraron 505 muertes y 28.680 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 3.335.965 y las víctimas fatales son 71.027.Por otro lado, desde el miércoles pasado se advierte un giro en la curva que demuestra que los casos están nuevamente en ascenso y eso preocupa al Gobierno que, en medio de la segunda ola, busca agilizar el Plan Estratégico para la Vacunación antes de que llegue el invierno.Al día de la fecha, según el Monitor Público (el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el país), ya son 10.002.830 las vacunas aplicadas: 8.050.709 personas recibieron la primera dosis y 1.952.121 ambas.Entre los más de diez millones de inmunizados hay 2.151.579 trabajadores de la salud, 846.701 personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, 5.912.123 adultos mayores de 60 años y 1.081.647 personas consideradas “estratégicas”, como integrantes de las fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servicio Penitenciario.Desde que comenzó con la campaña de vacunación, el 29 de diciembre de 2020, solo el 17,74% de la población argentina recibió al menos una dosis de la vacuna, mientras que apenas el 4,3% tiene ya aplicadas ambas dosis.Los especialistas coinciden: el ritmo de aplicación de las dosis es lento. Debido a ello, Argentina se convirtió en el cuarto país con mayor cantidad de casos diarios detrás de India, Brasil y Estados Unidos. La cifra se desprende de un relevamiento del sitio Our World in Data y corresponde a los casos reportados entre el 10 y el 16 de mayo. Con esos números, Argentina (22.792) solo es superada por India (que promedia 328.984 contagios por día), Brasil (63.207) y Estados Unidos (33.212).“La Argentina se ubica entre los países más castigados del mundo por esta enfermedad. Llevamos 16 meses a lo largo de los cuales se han repetido errores de diagnóstico que impidieron hacer los cambios sustanciales que este contexto requería. Todos estos errores de diagnóstico hicieron que nunca se ensayase una estrategia de supresión de la circulación viral con tolerancia cero al virus, mediante testeos masivos, trazabilidad y aislamiento, una frontera sanitaria sólida, el desarrollo de tecnología para la trazabilidad, y un sistema sofisticado de vigilancia epidemiológica”, dijo a este medio el doctor en medicina y ex titular del PAMI, Carlos Javier Regazzoni.