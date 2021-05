Piden vacunación para docentes del nivel inicial del departamento Nogoyá

La supervisora del Nivel Inicial del departamento Nogoyá, Claudia Lomagno, indicó al programade, que “los docentes de Nogoyá estamos pasando por una situación muy angustiante, no hemos recibido ninguna dosis de vacunación” contra el covid 19. Y agregó: “solamente dos jardines de la ciudad están vacunados con primeras dosis y hoy estarían recibiendo la segunda”.Paso seguido, aclaró que están faltando “los jardines maternales de Hernández, Aranguren, todas las docentes de la zona rural y de instituciones que están dentro del espacio de escuela primaria de Nogoyá. No han recibido ninguna dosis de vacunación, el pedido es porque estamos en desventaja con el resto de la provincia”.Tras ello, Lomagno, puntualizó que “en casi todos los departamentos los docentes de nivel inicial han recibido las dos dosis, pero nosotros no. Se han hecho notas a la Directora Departamental de Escuelas, al Ministerio de Salud, consultado por el motivo pero no hemos tenido respuestas”.“Hoy por hoy, Nogoyá tiene una situación complicada, hoy hay 40 casos y como supervisora de Nivel Inicial hace más de un mes que estoy recibiendo dos o tres veces a la semana, mensajes de los directorios donde hay docentes con casos positivos, aislados por contacto estrecho; llegando a esta situación angustiante que Nogoyá está pasando por una situación epidemiológica muy complicada”, remarcó.Consultada sobre lo que ocurre en otros departamentos con la vacunación en el sector, Lomagno afirmó: “Me comuniqué con el resto de las supervisoras de la provincia y ya les han dado la segunda dosis, los docentes a diario consultan por que no reciben la vacuna y no sabemos que respuestas darles porque a nosotros tampoco nos dan respuestas”.“Se nos pidió presencialidad, pero no están dadas las condiciones para que los docentes estén trabajando. Sentimos que se han olvidado de Nogoyá y han sido indiferentes a los pedidos que hemos hecho”, dijo finalmente.