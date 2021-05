Vacunación contra el Covid-19: explican por qué se difiere la segunda dosis

Continúa en Paraná la vacunación contra el coronavirus a los adultos mayores y personas con factores de riego. Además, en las últimas semanas se incorporó la inoculación antigripal y antineumocócica.Para este lunes en el geriátrico “Dr. Pascual Palma” estaba prevista la aplicación de 350 dosis a personas que reprogramaron su turno porque no pudieron cargar bien los datos o no pudieron acercarse el día que tenían su turno asignado. Mientras que en el hospital La Baxada se realizaba la aplicación de segunda dosis de Sinopharm y remanentes de Sputnik V. Y en el centro de Día “Dr. Federico Leloir”, se inoculaba a personas con factores de riesgo.“Seguimos aplicando la primera dosis, completando esquemas de segunda dosis, y además se incorporó la inoculación antigripal y antineumocócica. Pero el equipo de Salud es el mismo, el recurso humano es finito, y dependemos de ingreso de las dosis a la provincia”, comunicó ael coordinador General de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, y director del hospital geriátrico “Dr. Pascual Palma” de Paraná, Dr. Esteban Sartore.Al remarcar que “en Entre Ríos no se dejó de aplicar la vacuna contra el Covid-19”, Sartore comunicó que en esta instancia se aplican las dosis a personas con discapacidad. “A pacientes con certificados de discapacidad, por síndrome de Down, trasplantados o a la espera por un trasplante, menores de 60 años alojados en hogares y residencias”, indicó.“Fomentamos que la comunidad se inscriba a través de la plataforma, porque eso nos permite conocer la cantidad de turnos que podemos dar, la organización de los mismos, la cantidad de vacunas que se llevan a cada uno de los vacunatorios”, indicó el médico al subrayar que “es importante que suban todos sus datos a la web ”.Consultado al funcionario provincial si está previsto que se continúe con la vacunación a docentes, éste explicó que “de acuerdo al plan rector, se comenzó con los docentes y se hizo un pequeño parate para hacer en grupos etarios, que son los que vemos como más afectados, según los datos epidemiológicos y las sugerencias de Nación”.“Las dosis ya fueron distribuidas a todos los vacunatorios de la provincia, por tal motivo, sugerimos a los mayores de 65 años que se acerquen a los centros de vacunación con su DNI, y los menores de 65 años, con el certificado expedido por el médico de cabecera, si pertenece a los grupos de riesgo, ya sea hipertensión, asma, EPOC”, recomendó Sartore.En relación al tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y la antigripal, el médico explicó que son 14 días entre una dosis y la otra.