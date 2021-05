Qué decidió la Justicia sobre bebé al que clavaron tenedor y luego lo quemaron

Policiales Volvieron a internar al bebé que había sido herido con un tenedor

Ante el dolor de la noticia del ingreso al Hospital de Niños de Córdoba de un bebé de 8 meses con un tenedor clavado en la cabeza, rápidamente se difundió la imagen de una policía que lo amamantó mientras lo custodiaba había puesto una cuota de ternura a tanta tristeza. Pero un mes después, el chiquito volvió a sufrir un hecho grave: fue internado con una quemadura en la mano.El entorno familiar del bebé es investigado nuevamente. Por el primer ataque,Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba (Senaf), le dijeron a: “Luego del último episodio, se decidió enviarlo a una familia de acogida”.. Fue una quemadura intermedia y se le hacen las curas pertinentes”, explicó a Eldoce.tv Juan Ledesma, director del Hospital de Niños de Córdoba. Sospechan que se quemó con agua hirviendo.La triste historia de este niño comenzó el 6 de abril pasado, cuando el servicio de emergencias del Hospital de Niños fue convocado desde un dispensario del barrio Ferrer: un bebé había llegado con un tenedor clavado en la región témporo-parietal izquierda del cráneo.Luego del traslado al hospital, el bebé ingresó por shock room, donde decidieron operarlo por recomendación del neurocirujano, quien intentó extraerle el tenedor pero no pudo.“Por suerte, no tocó áreas nobles del cerebro”, contó por entonces el director Ledesma. Mientras tanto, la Justicia hacía su camino.Así, se dio la detención del tío de 18 años del bebé, en el marco de la causa que investiga el Juzgado de Niñez, adolescencia y violencia familiar y de género de 2° Nominación, secretaría 4; y la prohibición de acercamiento también para la mamá de la criatura, por estar imputados en la causa.Mientras el bebé se recuperaba de la operación en el hospital, la policía Yamile Mitlacher, mamá de tres chicos y que seguía dándole la teta al menor de sus hijos, fue asignada como custodia. Ese mismo día, ella vio que el niño vomitó el yogurt y no quiso la papilla."Me mandaron de la dependencia a cuidarlo, estuve desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde. Desde el primer momento noté que estaba incómodo, inquieto y que necesitaba tomar el pecho", dijo Yamile al diario La Voz del Interior. Alguien retrató ese instante y la foto se hizo viral.Ese día que Yamile y el bebé se conocieron, la policía le dio tres veces la teta. "Soy sincera, cuando le di el pecho lloré, porque él se prendió de una forma, y yo tenía un nudo en la garganta. No quería soltarme", relató por entonces.El bebé recibió el alta hace muy poco y fue a vivir con una tía, a quien la Senaf le dio el cuidado. El 8 de mayo, nuevamente fue trasladado al hospital de Niños de Córdoba. Tenía la manito izquierda quemada.“La Justicia está determinando la circunstancia en la que se lastimó”, dijo el director Ledesma y explicó que “evoluciona correctamente” de la herida en la cabeza. Ante esta segunda herida en el ámbito familiar, la Senaf decidió que fuera al cuidado de una familia de acogida.Enterada de que el niño nuevamente fue internado, la policía que le dio la teta no puede salir de la conmoción. “La noticia me cayó re mal, es inentendible”, dijo Yamile a Eldoce.tv.Y siguió: “Me dolió mucho, lloré. Hice de todo para volver a verlo, pero no puede. Voy a seguir intentándolo: necesita cuidado, amor y contención”.