Hipertensión arterial: Lanzan una campaña para conocer y controlar sus valores

En coincidencia con el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, comienza este lunes la quinta edición de la campaña "Conoce y Controla tu Presión Arterial 2021" (CyC) de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), una iniciativa que se propone que todos los mayores de 15 años conozcan sus valores y, en caso de superar los parámetros saludables, consulten a un médico para su tratamiento.La actividad se extenderá hasta el 14 de septiembre, día que fue instaurado por la SAHA como el Día Nacional del Hipertenso por la analogía de la fecha (14/9) con los valores de presión a partir de los cuales se considera hipertensión (140/90 mmHg).Al igual que el año pasado, la medición será en forma remota y debe ser realizada por cada familia en su domicilio y se recomienda que se haga con tensiómetros automáticos, que son los recomendados por la precisión de sus resultados.Ingresando al link http://www.saha.org.ar/conoce-y-controla , se pueden completar los datos de las mediciones en forma anónima y se accede también a información importante sobre los riesgos asociados a la hipertensión, que es el principal factor de riesgo para desarrollar un accidente cerebrovascular (ACV) y el segundo en importancia para sufrir un infarto."La iniciativa tiene por finalidad crear conciencia sobre los riesgos asociados a la hipertensión, una enfermedad que afecta las arterias y órganos vitales y que es el principal factor de riesgo para presentar un accidente cerebrovascular (ACV) y la segunda causa de infarto", dijo el médico cardiólogo Marcos Marín, presidente de la SAHA y coordinador de la campaña.Y agregó: "Además, tiene una elevada prevalencia en nuestro país y en el mundo y -como generalmente no da síntomas- se sabe que mucha gente hipertensa desconoce su condición y muchos otros, ya diagnosticados, no tienen la enfermedad bajo control, la realidad en nuestro país es que solo 2 de cada 10 hipertensos está bien tratado y controlado".La campaña CyC 2021 forma parte de una movida internacional mucho mayor, liderada por la Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH) y la Liga Mundial contra la Hipertensión Arterial (WHL).En 2019, Argentina resultó el tercer país del mundo con mayor cantidad de mediciones realizadas -un total de 85.296- en el marco de esta Semana.En la edición 2020 y ahora en la 2021 se aplica un formato remoto a causa de la pandemia y se decidió incorporar a los jóvenes desde los 15 años por el componente hereditario de la hipertensión, con el objetivo de detectar tempranamente la enfermedad y controlarla para evitar los daños que produce en el tiempo."Según los resultados del último gran estudio realizado en nuestro país, el RENATA 2 , 1 de cada 3 mayores de 18 años es hipertenso, casi el 40% lo desconoce y apenas de 1 de cada 4 tiene la presión arterial adecuadamente controlada", sostuvo el cardiólogo Nicolás Renna, vicepresidente de la SAHA.Si bien la campaña CyC no es un relevamiento con rigor estadístico, sino una iniciativa de concientización, presentó valores bastante concordantes: en la edición 2020 (íntegramente en modalidad remota y con mediciones a cargo de los participantes) sobre 7.941 mayores de 16 años de 2.678 familias (44% hombres y 56% mujeres), 1 de cada 2 (50,2%) era hipertenso, y de ellos 1 de cada 3 (37,2%) pese a estar bajo tratamiento no tenía controlada su presión.Considerando todas las variables, más de la mitad de las personas hipertensas no tenía controlada su HTA, o no estaba bajo tratamiento, o ni siquiera sabía que tenía la enfermedad.Para participar de la Campaña "Conoce y Controla (CyC) tu presión arterial 2021" de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), desde el 17/5 al 14/9, se podrá ingresar en el siguiente link: http://www.saha.org.ar/conoce-y-controla