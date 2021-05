Alertan que sigue siendo delicada la situación epidemiológica de Basavilbaso

El COES de Basavilbaso acordó solicitar, mediante una nota que enviarán a las autoridades del Gobierno de Entre Ríos, que dispongan prolongar al menos por una semana la no presencialidad en las Escuelas.



A pedido de las autoridades del Municipio la administración de Gustavo Bordet mediante el Decreto Nº977/21 G.O.B. dispuso la suspensión del dictado de clases presenciales -en todos los niveles- desde el lunes 10 de mayo hasta el viernes 14 de mayo inclusive.



Las autoridades sanitarias consideran que lo mejor que podría ocurrir es restringir lo más que se pueda la circulación de personas, porque la situación que se genera por el aumento sostenido de contagios con el nuevo coronavirus es muy delicada, de "extrema gravedad".



Hasta la noche del domingo no se conoció ninguna medida que modifique la situación. Consecuentemente para este lunes se retoman varias actividades que de manera transitoria en el ámbito del ejido estaban suspendidas y/o limitadas, y en lo referente en materia de educación las actividades ya no sólo serán limitadas a la virtualidad, sino que al perder vigencia la disposición del Gobierno provincial desde este lunes se retoma la presencialidad en todos los niveles y modalidades. (Riel FM)