Santa Fe: el Hospital Iturraspe confirmó la "ocupación total de camas críticas"

Este viernes, se conoció la situacion que atraviesa el Hospital Iturraspe en Santa Fe capital. El director del nosocomio, Francisco Villano, lo calificó al momento como “muy complicado”.



En diálogo con C&D Noticias, Dr. Francisco Villano, confirmó que “en estos momentos estamos con una situación muy complicada. Las 34 camas de terapia intensiva hoy están todas ocupadas con pacientes Covid. Además, en el sector de las áreas clínicas hay 21 pacientes más”.



“También habilitamos un sector en clínica con respiradores, que si bien no es lo más adecuado, es lo que tenemos y es la última instancia para poder darle atención a la gente que sigue llegando, porque eso no cesó en ningún momento y tenemos que darles respuestas. Y ya tenemos dos pacientes en el área de internación clínica con respiradores y monitores, pero en un estado crítico también”, agregó.



Villano aseguró que “son cuadros muy difíciles de poder ir manejando, porque no se da abasto y el hospital está a un límite que es peligroso. Es la primera vez que tenemos esta cantidad de camas ocupadas. En la primera ola que tuvimos, logramos sostener con 30 camas la internación, y no fue necesario habilitar otras áreas para los pacientes Covid que requieren la ayuda de respirador”.



Fuente: El Litoral