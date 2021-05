El guardarrail debe brindar contención pero su punta "resulta destructiva"

Sociedad Fatal accidente en Tigre abre el debate sobre la instalación de los guardarrails

El fatal accidente ocurrido en la localidad de Tigre, donde fallecieron dos chicos, abrió el debate sobre la manera en que se instalan los guardarrails. Si bien el joven que conducía el automóvil estaba alcoholizado y no tenía licencia, la muerte de los dos chicos fue producto del “empalamiento” del Audi A4 contra el guardarrail.En diálogo con, el Licenciado en Accidentología Vial, Gonzalo Leiva, explicó la función de los guardarrails y aclaró que el problema es la punta de estas barandas.Al hacer referencia al accidente de Tigre, señaló que el vehículo Audi A4 que conducía Joaquín Duhalde Bisi de 19 años, “fue fuertemente dañado por la penetración del guardarrail en el mismo, y de ahí surge el interrogante de si estaba bien instalado”.Y explicó: “se parte de la premisa que el guardarrail tiene que ser un elemento de protección y muchas veces termina siendo un elemento que aumenta las consecuencias de un siniestro vial”.Asimismo, es un elemento de contención. “Sirve para contener un vehículo que se despistó por distintos motivos, evitando que salga de las dimensiones establecidas para la cinta asfáltica y llegue a un lugar que represente un mayor peligro”, como puede ser una columna, un desnivel muy pronunciado o un curso de agua.“Está diseñado para una contención sobre el lateral, sobre la cara que apunta a la calle del guardarrail y el problema que se está dando en muchos casos es cuando el vehículo impacta la punta del guardarrail. Por la configuración que le han hecho los fabricantes, se presenta en forma plana, asimilable a una cuchilla, y para un auto que es de metal y plástico, esa configuración de punta resulta sumamente destructivo y genera que el auto se incruste en el guardarrail y alcance el habitáculo donde están los ocupantes y ahí se producen lesiones mucho más graves que si el vehículo hubiera golpeado contra el cuerpo del guardarrail”.Finalmente, Leiva manifestó que el principal problema “son las punteras, no el guardarrail en sí, por eso en muchos lugares se han empezado a enterrar esas punteras y no dejarlas expuestas a la circulación. En Paraná por ahora no hay de esa configuración, pero sí lo podemos ver en la ruta 14, en la Costa del Uruguay”.