Por la crisis sanitaria, suspenden vacaciones del personal de salud de Rosario

La Secretaría de Salud de Rosario resolvió la suspensión de las vacaciones de todo el personal de salud en virtud de la grave situación sanitaria que se vive en el país , particularmente en la ciudad, a raíz de la segunda ola de coronavirus. La medida regirá desde el 15 de mayo hasta el 31 de agosto.



La resolución número 980, que lleva la firma del secretario del área Leonardo Caruana, fue enviada al personal que se desempeña en la mencionada cartera de salud y que viene trabajando desde hace mucho tiempo con la pandemia.



La medida establece, en el artículo 1, "suspender a partir del 15 de mayo y hasta el 31 de agosto de 2021 inclusive el otorgamiento de las licencias anuales ordinarias (vacaciones)" de los agentes municipales del área de salud. Incluso de aquellas, aclara la resolución, que ya hayan sido autorizadas por los jefes.



La resolución también aclara que en caso de ser necesario podrá ser prorrogada, al tiempo que determinará, oportunamente y cuando las circunstancias sanitarias generales lo ameriten, los períodos en que los agentes municipales podrán presentar para su otorgamiento las solicitudes de estas licencias suspendidas transitoriamente por esta misma resolución.



En el artículo 2 dispone que las licencias anuales ordinarias que se hayan autorizado con anterioridad a la vigencia de esta resolución y que se encuentren en ejecución, continuarán hasta su total agotamiento y en las condiciones en que las mismas fueron oportunamente otorgadas.



Sin embargo, en el artículo 3 deja claramente establecido que dichas licencias pueden suspenderse en caso de que sea necesario. La circular señala que "deja expresamente establecido que las licencias anuales ordinarias que se hayan autorizado con anterioridad a la vigencia de la presente y que se encuentren en ejecución, podrán "a criterio de esta Secretaria ser interrumpidas si la situación sanitaria, de variación permanente, determina la necesidad de contar con mayor número de personal" para atender la demanda de la población y asegurar la prestación del servicio de salud, dando respuesta el interés general de la comunidad".



Entre los considerandos, la resolución fundamenta la toma de esta decisión en que "la situación sanitaria cada vez más alarmante, de evolución vertiginosa, con carácter de pandemia, hace necesaria la adopción de medidas extraordinarias para brindar una asistencia eficaz y oportuna".



También sostiene que que la puesta en marcha de planes específicos y urgentes, destinados a reducir al máximo posible la extensión de la enfermedad con acciones de carácter preventivo, paliativo y asistenciales, "requiere extremar esfuerzos en el recurso humano que cumple funciones en esta Secretaría de Salud, para brindar respuesta a la población". "Es una medida que nos genera malestar"

"Es una medida que nos genera mucho malestar", argumentó Yolanda Senisse, delegada del Heca y licenciada en Enfermería, sobre esta medida que adoptó la Secretaría de Salud municipal para afrontar la segunda ola de la pandemia.



Yolanda explicó que "estamos muy agotados y sin vacaciones. En el verano solo nos pudimos tomar cinco días y teníamos programados el resto de las vacaciones escalonadas hasta agosto de este año. Pero ahora firman este decreto para recortar las vacaciones".



"La idea no es mantenernos cautivos, sino que tomen personal", reclama al tiempo que recalca que "los enfermeros que ingresaron en marzo del año pasado, rindieron un concurso y tienen una orden de mérito y aún así los contrataron como reemplazantes, tiene un contrato de 120 horas como mínimo y 180 como máximo, cuando ellos deberían ser pasados a un contrato transitorio, porque cumplieron con todo lo que estipula la Municipalidad. Si ellos estuvieran como transitorios tendrían más horas y a nosotros nos permitiría tener un poco más de aire".



"Suman camas y respiradores pero no tienen personal", disparó y agregó: "parece una broma".



"Todo el tiempo se nos pide un mayor esfuerzo, pero es injusto. Es bastante triste lo que estamos sufriendo, no se ve desde afuera y parece un reclamo más, pero lo que se está viviendo es alarmante y muy triste". (La Capital)