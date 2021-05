“Vivimos en un contínuo genocidio”, dijo embajador de Palestina en Argentina

Ocupación en tierras palestinas

El embajador de Palestina en Argentina, Husni Abdel Wahed, dialogó consobre la situación que atraviesa su país con los bombardeos israelíes contra sus territorios.El embajador, aclaró que “no hay una invasión terrestre. Esto no es un consuelo, porque siguen los ataques aéreos y de misiles., seguramente en las próximas horas aumentará la cifra de muertes en Palestina”.Husni Abdel Wahed explicó que “en 1948, hace 73 años se realizó la primera ocupación a Palestina con la llamada Creación del Estado de Israell”.Antes de la ocupación, “Palestina estaba bajo un régimen de mandato, un estatus especial que no era la típica colonia y el país iba a tener su independencia”, contó el embajador. Sin embargo, en 1916 “Francia y Gran Bretaña conforme al pacto Sykes-Picot, decidieron repartirse nuestra región. En ese acuerdo, se decidió que Siria y Libano quedarían bajo mandato francés, Palestina, Jornadia e Irak, bajo mandato británico.”.El embajador de Palestina, contó que él junto a sus hermanos crecieron como refugiados. “”.“Con la ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jersalem Oriental, se totaliza el 100% de ocupación de nuestro país y se aplica la mismaque aplica el estado de Israel sobre el nuestro”, señaló.Al ser consultado sobre una posible solución al conflicto, Husni Abdel Wahed dejo en claro queEn los últimos meses, Israel está viviendo una crisis interna profunda, producto de una política de adoctrinamiento de sus propios ciudadanos, que ha llevado la sociedad israelí a la extrema derecha fascista y eso repercutió a todos los ámbitos de la vida”.En otros lados, no es noticia cuando son asesinados dos, tres o cinco palestinos. Solamente es noticia cuando Israel es atacado. La ocupación es el problema, todo lo demás son sus derivados.”, apuntó.Al respecto, mencionó que “Cualquier estado que con una política, priva a un pueblo de sus derechos, inclusive el de la vida, obviamente que va a estallar”.Al finalizar, remarcó que “Estados Unidos que es el protector de Israel, no quiere tratar el tema y abala las practicas israelíes”.