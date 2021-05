Centros de salud de Paraná y Colonia Avellaneda comenzaron a realizar hisopados

Con el objetivo de descentralizar y tomar los casos de Covid - 19 en el primer nivel de atención, el Ministerio de Salud de Entre Ríos ha dotado progresivamente a distintos centros de salud para evaluar casos sospechosos, hisopar y poder llegar a un diagnóstico, realizar la vigilancia epidemiológica, la consecuente carga en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), la indicación de los aislamientos de contactos estrechos, el seguimiento del caso positivo, y en caso de que el paciente presente buena evolución poder otorgarle el alta.Al mismo tiempo, si se detectan complicaciones en la evolución del curso de la enfermedad, se articula con el segundo y tercer nivel (en el caso de Paraná con los hospitales San Martín para la población adulta y Materno Infantil San Roque para pediátrica). En este marco, los centros de salud Selig Goldin y Cecilia Grierson de la capital provincial, y Colonia Avellaneda de la localidad homónima, comenzaron esta semana a realizar hisopados. Asimismo, el director general del Primer Nivel de Atención de la cartera sanitaria, Lautaro Torriani, informó que pronto se prevé incorporar a San Benito y Oro Verde.En el caso del Selig Goldin (Laurencena 63-Barrio Puerto Nuevo) comenzaron el pasado martes y se van a realizar los días martes por la tarde y viernes por la mañana. Se trabaja de forma coordinada con los centros de atención primaria (caps) del área programática (Toma Nueva, El Brete y Alcain), quienes informan la cantidad de pacientes para que desde el Goldin lo agenden en la turnera. Asimismo, se aclaró que si una persona es atendida en este último y necesita un hisopado, también se le puede otorgar el turno (no se efectúan de forma espóntanea). Todos los pacientes que asistan a hisoparse deben hacerlo con una valoración médica previa.Una vez realizada la prueba, se envía al Laboratorio provincial de Epidemiología. Desde el Goldin se informó que a partir de la Pandemia se acondicionó la Sala Covid, un consultorio destinado exclusivamente para revisar pacientes con este tipo de patologías, y es allí donde se realizan los hisopados. Además, se cuenta con un espacio para que el personal se pueda cambiar.Las pruebas las realizan profesionales médicos, quienes fueron capacitados oportunamente en el Hospital de la Baxada. Éstos cuentan con asistentes técnicos, que en este caso son enfermeros y personal de limpieza.La directora del centro de salud Selig Goldin, Alba Velázquez, destacó: “Es un desafío para nosotros. Desde el inicio de la Pandemia fuimos agregando nuevas herramientas, como Telesalud, y ahora se nos presenta esto. Debemos reforzar los cuidados, tanto de forma individual como colectiva”. Además, agregó que en la jornada del martes fueron realizados cuatro hisopados.Por otro lado, en el caso del centro de salud Cecilia Grierson (Raúl Zaccaro y Gendarmería Nacional-Barrio Mariano Moreno) la toma de muestra se realiza los martes y jueves a partir de las 8. Se acondicionó un espacio aireado, que reúne todas las condiciones profilácticas, y el ingreso de los pacientes es por un lugar diferenciado, para no establecer contacto con personas que asisten por otros motivos.En la oportunidad, la directora del establecimiento, Paula Lemos, (que participa en el llenado de la ficha epidemiológica) informó que está destinado a pacientes del área programática del centro de salud Cecilia Grierson, que incluye los caps Malvinas Argentinas, Hermanas Catalinas, Pagani y Estanislao Zeballos.Los hisopados son efectuados por dos odontólogos capacitados, Francisco Cuminetti y Roberto Vilanova, y la coordinación de los turnos está a cargo de la doctora María José Benet. En tal sentido, se va resolviendo de acuerdo a la urgencia y, al igual que el Selig Goldin, no es demanda espontánea.Lemos también manifestó que la idea es que se dé una respuesta rápida, para descomprimir los hospitales, y que el paciente no se traslade a distancias más lejanas y encuentre una respuesta en el lugar más cercano a su domicilio.En lo que respecta al centro de salud Colonia Avellaneda de la localidad homónima, se comenzó el miércoles y van a realizar hisopados los días miércoles y sábados a partir de las 8:30. Este establecimiento cuenta con un espacio de aislamiento donde se atiende a pacientes Covid y allí también se concreta ahora la toma de muestra.En referencia, la directora del establecimiento, Marcela Retamoso, señaló que los hisopados son realizados por el doctor Agustín Brasseur, quien también efectúa este trabajo en el Hospital de la Baxada, y los pacientes que concurran deben hacerlo con indicación médica.Por último, Torriani señaló que se busca demostrar la capacidad del primer nivel de atención, que a su vez continúa respondiendo a la demanda del resto de las patologías, tal es el caso de la capacidad de vacunatorios y el trabajo en terreno en las áreas programáticas.