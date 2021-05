El paro de Ajer tuvo un acatamiento "superior al 90 por ciento"

Trabajadores Judiciales realizaron un paro este jueves en toda la provincia para exigir una recomposición salarial y la derogación de la Ley de Emergencia. "El acatamiento al paro fue superior al 90 por ciento", informó Elonce TV Mabel Pedrero, secretaria adjunta de AJER.



En este sentido, observó que "contamos con una planta joven de trabajadores que no vivieron lo que es pelear por el salario, porque hace 12 años que no realizamos paro y hoy son los que están por debajo de la línea de la pobreza".



"Peleamos por la recomposición salarial, y pedimos que no se prorrogue la Le y de Emergencia, y realiza contamos con una ley de emergencia y establece que se realice un aporte extraordinario para la Caja de Jubilaciones y suspende el sistema para la recomposición salarial. Queremos que se hable sobre la sustentabilidad de la Caja".



"Queremos volver a recuperar el sistema de recomposición de salarial que se tenía con la Corte que teníamos un 13,5%, un 8% para mayo y un 5.5% más. Los otros sectores tuvieron otros adicionales, y nosotros queremos seguir manteniendo la integridad que nos corresponde y que no se nos deteriore el sueldo", sumó. Pedrero.



Finalmente, dijo que "esperamos tener una reunión con el gobernador y charlar para lograr salir de esta necesidad que tienen las personas".