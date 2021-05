La Cámara de Turismo expresó su “rechazo” a la suspensión del feriado del 24

Política El Gobierno suspendió el feriado puente del 24 de mayo

El Gobierno decidió suspender el feriado puente que estaba previsto para el lunes 24 de mayo con el argumento de que busca “desincentivar la circulación” en el marco de la segunda ola de coronavirus que azota al país.“No sabemos cómo vamos afrontar la situación económica que tenemos por delante”, señaló.En comunicación con el Ministro de Turismo, Schey comentó que el funcionario “planteó la posibilidad de pasar este feriado al 13 de agosto y haciendo un feriado extra largo. Todavía no hay nada oficial y por eso salimos a manifestarnos”.“El daño ya está hecho, hay muchos hoteles que empezaron a devolver señas y se les cayeron las reservas. Era un fin de semana en donde el turista tenía pensado salir y nosotros tenemos los protocolos para poder trabajar”, indicó.Durante el verano “quedó demostrado que la actividad turística no propaga el virus y si las fiestas clandestinas. Queremos que las autoridades salgan a controlar esos eventos, porque no terminan perjudicando a todos”, remarcó.