Estudio prueba que una copa de vino puede disminuir el colesterol total

Científicos argentinos de la Universidad Nacional de Cuyo comprobaron en resultados preliminares, con un modelo animal, que el consumo de una copa diaria de vino tinto puede contribuir -en adultos con colesterol elevado por la ingesta de una dieta rica en grasas- a reducir los niveles de colesterol total y aumentar el de HDL, conocido como “colesterol bueno”.



Así lo indican los resultados de un estudio en modelo animal liderado por Miguel Fornes, del Laboratorio de Investigaciones Andrológicas de la Universidad Nacional de Cuyo y Conicet, CCT Mendoza.



Los científicos se propusieron comprobar si el resveratrol -un antioxidante y componente natural del vino tinto-, puede asociarse al incremento del colesterol HDL, teniendo en cuenta numerosos estudios previos que postularon que los antioxidantes pueden ser beneficiosos al incrementar el denominado colesterol bueno y evitar la acumulación en los vasos sanguíneos.



Fornes explicó que “este antioxidante está presente en la piel de las bayas (granos) de uva y, al macerarse junto al jugo de uva (vinificación), le confiere al vino este compuesto fenólico, enriqueciéndolo”.



Y detalló: “En nuestro trabajo actual propusimos incrementar los niveles de resveratrol en vino (varietal malbec) y aplicarlo a un ensayo en un modelo traslacional de hipercolesterolemia aguda por ingesta de grasas en conejos machos adultos de raza Neozelandés”.



Por su parte, agrónoma Liliana Martínez, de la FCA-UNCuyo, indicó que para incrementar los niveles de resveratrol en los frutos, realizaron pulverizaciones precosecha de ácido jasmónico sobre las bayas de los racimos de la cepa varietal Malbec.



“Esta hormona estimula la síntesis de resveratrol”, dijo Martínez, y detalló que "con ese material, se realiza la vinificación siguiendo los pasos tradicionales”.



Además, explicaron que, mediante el cálculo de conversión entre humanos y animales, se suministró en el agua de bebida la cantidad recomendada para hombres adultos de vino Malbec enriquecido en resveratrol (vino plus) a un grupo y de Malbec estándar (vino) a otro grupo, ajustado al peso corporal, en conejos machos adultos durante dos meses. Este proceso se repitió en dos ocasiones, separadas por tres meses.



“La dosis de vino utilizada en el agua de bebida equivale a la ingesta de 1 vaso (250 ml) por día en un hombre adulto que, a su vez, corresponde a una dosis saludable”, aclaró el investigador.



Finalmente, a los ejemplares de ambos grupos se les midieron los niveles de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, glucemia y se registraron variables como peso y dimensiones corporales. A su vez, se chequeó el estado hepático por determinaciones periódicas de las enzimas GOT y GPT.



Entre los principales resultados preliminares, Fornes destacó que en el grupo de animales que recibió el vino enriquecido en resveratrol los valores de colesterol bueno se incrementaron un 12,5% (HDL basal: 9,9 mg/ml, final–post vino: 11,14 mg/ml); mientras que el colesterol total disminuyó un 36,4% (colesterol basal: 65 mg/ml, final post vino: a 41,3 mg/ml), en ambos ciclos.



Y advirtió que resultó interesante "destacar que las enzimas marcadoras de daño hepático no se modificaron y que la suspensión de la ingesta de vino se acompañó con un incremento de colesterol entre los dos períodos”.



Según el científico, estos resultados preliminares en modelos experimentales “permiten apoyar el consumo moderado de vino tinto con fines saludables”, y recordó que no es recomendable exceder una copa de vino tinto por día en la mujer o dos copas en el hombre.