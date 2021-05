Internaron en terapia intensiva al director de la cárcel de Gualeguaychú

En la jornada de este martes, fue internado y derivado de inmediato a la Unidad de Terapia Intensiva, el director de la Unidad Penal de Gualeguaychú Ricardo Iglesias.Se informó desde el Servicio Penitenciario provincial, el prefecto Iglesias sintió síntomas por lo que fue asistido en el Hospital Centenario y allí se le detectó una neumonía bipulmonar, por lo que se dispuso su inmediata internación en la Unidad de Terapia Intensiva, donde se avanzó con el intubamiento.Los estudios aún no confirmaron que se esté frente a un cuadro de Coronavirus, pero los indicios no descartarían tal situación. Así y todo, el resultado de los hisopados estarán para las próximas horas, publicaEn tanto, desde el Servicio Penitenciario, se negó que existan más internos o personal de la UP Nº 2 afectado o internado con Covid. Además se confirmó, que hace aproximadamente 10 días, Iglesias se aplicó la segunda dosis de la vacuna china Sinopharm.