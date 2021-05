Covid-19 en Gualeguaychú: "La tendencia continúa siendo creciente”, dice COES

Se realizó un nuevo encuentro semanal del Comité de Organización de Emergencia Sanitaria (COES) de la ciudad para evaluar la situación epidemiológica.



La reunión se desarrolló en el Centro de Convenciones entre distintas autoridades locales, policiales y especialistas de la salud. En la misma, los profesionales del Hospital Centenario informaron que nuevamente se produjo un incremento de contagios e internaciones por coronavirus.



Al respecto, el Infectólogo Dr. Ignacio Bourlot alertó que “durante la última semana el promedio de casos diarios trepó a 67 en la ciudad, cuándo la anterior había sido de 46,5”.



“El RT es 1.1, es decir que la tendencia continúa siendo creciente”, explicó Bourlot, y agregó que “la positividad de los hisopados por momento supera el 70%, lo que denota que habría un porcentaje de la población que no está consultando, o lo hace de manera tardía”.



Asimismo, añadió que las muertes por Covid registradas desde abril han sido 23 en Gualeguaychú, lo cual es un número “muy alto”.



Acerca de la capacidad del sistema sanitario, manifestó la preocupación por el alto nivel de ocupación en moderados, que es superior al 80%. Al respecto, el director del Hospital Dr. Eduardo Elías destacó que “hemos articulado con los efectores privados y estamos dando respuesta a la creciente demanda de pacientes”.



Y detalló que “La UTI polivalente del Centenario se destinó a pacientes Covid, y la atención a las polivalencias se está llevando a cabo en Pronto. Además, se ha incrementado la cantidad de camas para moderados en San Lucas”.



Cabe remarcar que la edad promedio de pacientes Covid internados en UTI es de 61 años, y en moderados de 59 años.



Por otra parte, desde la Policía Departamental se informó que durante el pasado fin de semana se intervino en dos reuniones sociales no permitidas, a su vez que resaltaron que no hubo fiestas masivas y que la respuesta de la gente en los espacios públicos ante los operativos de control ha sido positiva.