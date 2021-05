Tristeza por hermanas fallecidas con Covid: “estoy destrozado como la familia”

Sociedad Dos hermanas murieron tras contagiarse de coronavirus y hay dolor en Concordia

La primera pérdida

Publicado por Victor Andres Forni en Martes, 11 de mayo de 2021

y sufrieron insuficiencias respiratorias. La situación provocó asombro en territorio entrerriano, ya que los decesos de ambas hermanas, se produjeron en un lapso de apenas nueve días.varios días por complicaciones respiratorias causadas por el coronavirus. Por tratarse de una paciente con covid-19, no hubo velatorio, por lo que sus restos ya descansan en el cementerio El Pinar del Campanario.La noticia fue confirmada por Víctor Forni, exesposo de Marina y padre de sus hijos. Forni vertió un desgarrador testimonio desde su cuenta de Facebook. “Lamentablemente, hay que seguir adelante. No es fácil”, indicó.“Es un momento duro para mí porque más allá de ser su ex pareja, teníamos una muy buena relación como padres., esta enfermedad de mierda que no está dando tregua a nadie”, dijo Forni.“Quiero agradecer a la familia, a la gente presente por habernos apoyado en todo y apoyado a la familia de ella, a la familia Guida.”, indicó.En tanto, la hermana de Marina, Aldana Güida, había fallecido el pasado 2 de mayo en el hospital Masvernat,a través de su cuenta de Facebook. Aldana, de 21 años, también era estudiante de Biología, y cursaba el primer año.