Covid: los alimentos que refuerzan sistema inmunológico y previenen enfermedades

Vitamina C y E: los alimentos que la contienen y ayudan al sistema inmunológico

Una dieta adecuada ayuda a reforzar las defensas del sistema inmunológico y prevenir enfermedades. La nutricionista Elvirá De Marcó explicó antecuáles son los alimentos que debemos consumir a diario.“Si bien los alimentos no son medicamentos, nos ayudan a mantener el cuerpo sano gracias a la cantidad de nutrientes que tienen”, indicó y agregó que en este momento de pandemia “hay que utilizar la alimentación como aliada para ayudar al sistema inmunológico”.Al respectó dijo que el chocolate amargo tiene una sustancia que ayuda a prevenir la oxidación de glóbulos blancos y se puede consumir con moderación.Además, explicó que lamejora el sistema inmunológico gracias a su poder antioxidante. En sintonía con esto, De Marcó agregó que “”.En cuanto a lay los beneficios para el sistema inmunológico, explicó que esta vitamina es buna para prevenir resfríos y fortalecer el sistema respiratorio. “Es fundamental consumirla diariamente y se encuentra en alimentos como en los cítricos y un dato a destacar queC que las naranjas y limones por ejemplo”, mencionó.Durante la entrevista la nutricionista, contó que “, Es ideal cocinarlo al vapor o con poca agua. Las personas deberían consumirlo diariamente para reforzar el sistema inmune”.Además, informó el jengibre es uno de los alimentos que tiene muchas propiedades para curarnos de resfríos: contiene 5 mg de vitamina C por cada 100 gramos, además de vitamina B6 o piridoxina, ideal para cortar náuseas y vómitos, así como para estimular serotonina. “Es preferible consumirlo fresco”, sostuvo.Otro tip que brindó para mejorar el sistema inmune: “el ajo mejora la respuesta ante virus y bacterias”.En cuanto al consumo de lácteos, sumó que “hay que tener cuidado porque aportan grasas y calorías”.Los probióticos son sustancias que ayudan a mejorar las defensas naturales del organismo y existen alimentos que sirven para potenciar este tipo de defensas y evitar que ingresen bacterias patógenas.“Para ello es muy importante consumir yogurt y kéfir” , sumó y aclaró que el kéfir es una leche fermentada rica en bacterias y levaduras probióticas queEn este sentido sumó que “se puede consumir en cualquier momento del día, no tiene gusto y es muy recomendable”.Finalmente, recomendó tomar té verde “ya que aporta muchos antioxidantes y sustancias para el sistema inmunológicos”.