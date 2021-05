Localidad cordobesa penará las fiestas clandestinas con trabajo comunitario

La Municipalidad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba será más rigurosa en la aplicación de multas por fiestas clandestinas, medida a la que ahora sumará la sanción con trabajo comunitario para las personas que incumplan con el DNU.



Marcos Ferrer indicó a Cadena 3 que la iniciativa nació a raíz de que, a pesar de las abultadas multas, que alcanzan los $ 200 mil, "la gente no termina de entender la situación que atraviesa el país".



Todo comenzó con una fiesta clandestina realizada en una granja de la zona rural de Río Tercero, donde se encontraron 24 jóvenes, 6 de ellos menores de edad.



Conforme a casos similares anteriores, la sanción a los organizadores, dos jóvenes mayores de 18, familiares de los dueños del lugar y a los propietarios rondaría los 200 mil pesos, sin opción a trabajo comunitario.



En cuanto a los asistentes (y a los padres de los menores), que en este caso fueron identificados, les podría corresponder una multa cercana a los 40 mil pesos, sustituible por trabajo comunitario por un total de entre 10 a 15 horas a lo largo de 5 jornadas.



"La mayoría (de quienes participan en fiestas clandestinas) son jóvenes. Entonces, se le plantea al juez si las ordenanzas permiten aplicar trabajo comunitario, porque ya hemos aplicado multas y no tan tenido efecto disuasivo", explicó el intendente a Cadena 3.



Y resaltó que la medida, además, prioriza el objetivo de concientizar: "Me parecía una manera de que entiendan que lo que buscamos no es recaudar, sino concientizar sobre la circunstancia que estamos atravesando".



En este sentido, indicó que los sancionados pueden optar entre pagar la multa o hacer entre 10 y 15 horas de trabajo comunitario en 5 o 7 jornadas.



El intendente subrayó que la medida, que inició este lunes con seis sancionados, fue muy bien recibida por parte de los padres de los jóvenes involucrados.



"Ayer vinieron seis jóvenes que ya iniciaron el programa, para alegría mía y de los padres. Con algunos conversé, porque nos conocemos la mayoría, y me han manifestado su beneplácito", dijo.



"Durante la pandemia me han manifestado de manera privada muchos padres que no pueden contener a los chicos. A ellos también se les va de las manos, se van a escondidas", contó.



Y agregó: "Esto viene a dar una herramienta más para colaborar contralas reuniones ilegales y al conjunto de la comunidad le da la señal de que el Estado busca concientizar, no recaudar".



Las tareas que deberán cumplir los jóvenes penados incluyen el barrido o pintado de espacios públicos y la colaboración con la salida de alumnos de las escuelas de la localidad.