Feliciano: Ponen a disposición un vehículo para que docentes no hagan dedo

El intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, tomó la decisión de poner un vehículo a disposición de los docentes que deben trasladarse fuera de la ciudad para dar clases.



Este lunes la presencialidad volvió a todo el sistema educativo entrerriano. "No nos vamos a desentender de las problemáticas locales", anunció el intendente Arévalo. "Día tras día, numerosos docentes, especialmente mujeres, les toca viajar a trabajar a ciudades vecinas. Por eso, en forma excepcional, por lo menos en esta temporada de fríos, dispondremos de la movilidad municipal para llevar a trabajadores y trabajadoras, por lo menos dos veces a la semana a la ciudad de Chajarí, abaratando sensiblemente los costos para ellas. Sabemos que no alcanza, pero queremos colaborar y atemperar está situaciones que en días de invierno se hace más dura. Es un comienzo. Una prueba. Lo vamos hacer entre todos", explicó.



Se trata de más de 40 docentes que cada día salen a la madrugada a la ruta y otros 20 que viajan al mediodía hacia hacia Los Conquistadores, Chajarí, Federación y colonias intermedias.



"Nos preocupa la nocturnidad, pues por el bajo tránsito, deben salir a las 4 de la mañana a hacer dedo", dijo Arévalo a Entre Ríos Ahora. "Estamos trabajando opciones con la Secretaría de Transporte. También, hablaremos con las empresas locales, que tienen horarios de salida más tarde y no les permite a las compañeras llegar a tiempo", añadió.



Aunque los docentes perciben un adicional por traslado, la mayoría elige hacer dedo por el alto costo del transporte en relación al monto que paga el Estado. Hasta ahora, el monto que percibe un docente que se traslada de una ciudad a otra para dar clase es de $5.177; el próximo mes, esa suma subirá a $6.212.



Ése es el máximo, por 300 km semanales: 60 km diarios, 30 de ida y 30 de vuelta. Tiene tope en 300 km semanales. Si se viaja más, no se cubre. Hay un reclamo histórico de que se quite ese tope y un acuerdo en comisión con el Consejo de Educación de que el valor se fije de acuerdo al valor de la nafta.