Recuerdan que el autotest de coronavirus "puede dar falso negativo"

Toro es también responsable del diagnóstico de coronavirus en el Laboratorio de Salud Pública de la casa de altos estudios. Advirtió que los test de diagnóstico de coronavirus deben realizarse en laboratorio, con medidas de bioseguridad y por profesionales idóneos, ya que el autotest puede dar falsos negativos.



"Un autotest en casa solo calma ansiedades y da falsa seguridad", aseguró Toro en un comunicado de la UNLP difundido este lunes.



La especialista reseñó que a principios de 2020 la única forma de diagnosticar el SARS CoV 2, "era la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), una técnica que no se realiza en la mayoría de los laboratorios, por lo que la capacidad diagnóstica era limitada".



"Con el transcurso del tiempo se desarrollaron técnicas que requieren menor equipamiento, como la amplificación isotérmica, y en los últimos meses irrumpieron en el mercado kits diagnósticos que detectan antígeno (una proteína del virus), cuyo resultado está disponible en 15/20 minutos y no necesitan ningún equipo accesorio", relató.



Aclaró que ese producto "fue aprobado por la Anmat para venta en farmacias, pero con la aclaración que es de uso profesional exclusivo".



"Se genera, así, una paradoja, porque es complicado pensar que un bioquímico pueda ir a comprar el producto a la farmacia para realizar un diagnóstico profesional, o que lo compre un particular y vaya a que un médico o un bioquímico tome la muestra y realice el test", apuntó.



Toro expresó que los bioquímicos se oponen "a que sean vendidos en farmacias", y explicó que "el tiempo de toma de muestra es fundamental, si es muy precoz, puede dar un falso negativo".



"Muchas veces, ante un contacto con un caso positivo, las personas piden un hisopado en vez de aislarse como corresponde. Si se hicieran un test rápido, un resultado negativo daría falsa seguridad y no cumplirían el aislamiento correspondiente", puntualizó.



Para la especialista "así como los medicamentos no se deben vender fuera de las farmacias, los test diagnósticos no se deben realizar fuera de los laboratorios. El bioquímico garantiza la calidad del resultado".



"La toma de muestra se debe realizar en condiciones de bioseguridad. Los profesionales que toman los hisopados en los lugares de testeo utilizan un equipo de protección personal para evitar exponerse a las secreciones del paciente. La venta libre podría permitir que un grupo de amigos, por ejemplo, puedan hisoparse entre ellos quedando expuestos al contagio", precisó.



Toro remarcó que "en este momento epidemiológico es fundamental informar en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina -SISA- tanto los casos positivos como los negativos, para conocer el índice de positividad. Obviamente, esto se perdería si muchas personas hicieran el autotest".



"Comprar test rápidos en farmacias no ayuda a controlar la pandemia, solo calma ansiedades y da falsa seguridad. Debemos ser responsables en la información a los pacientes y no generar expectativas equivocadas", sostuvo.



El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, defendió días atrás la resolución que prohibió la venta en farmacias del territorio bonaerense de los test para detectar coronavirus al destacar que esas pruebas deben ser utilizadas por profesionales que deben notificar los casos positivos a las autoridades nacionales y son productos que deben descartarse como residuos patogénicos.



"La Covid es un evento de notificación obligatoria establecido por ley 15.465 y refrendado por Resol. 680/2020 del Ministerio de Salud nacional. Quiere decir que cuando se diagnostica un caso debe registrarse y notificarse en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud por personal autorizado", escribió Gollan en su cuenta oficial de Twitter.



Télam.