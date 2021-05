Darthés será juzgado el 30 de noviembre por la denuncia de Thelma Fardin

"La audiencia fue fijada para el 30 de noviembre", afirmó Luiz Antonio Nazareth en diálogo con Télam en la ciudad de San Pablo.



Darthés, de nacionalidad brasileña, se encuentra en Brasil desde 2019 y el caso, en secreto de sumario completo, fue denunciado por el Ministerio Público y el juicio aceptado por un magistrado de la séptima sección judicial de San Pablo.



Como los hechos denunciados ocurrieron en Nicaragua, país que no tiene convenio de extradición con Brasil, un acuerdo de cooperación entre ambos países permite que la justicia brasileña lleve a cabo el juzgamiento y cumplimiento de una eventual condena.



"Él es completamente inocente y estamos juntando pruebas y testigos de que es así", afirmó el letrado brasileño.



El actor Juan Darthés reapareció en la TV brasileña y reiteró que es "inocente", luego de dos años de permanecer en silencio y de estar radicado en Brasil tras ser denunciado por abuso sexual por la actriz Thelma Fardin.



"No hice nada de lo que me acusan, soy inocente", dijo Darthés en diálogo con el programa Domingo Espetacular (Record TV).



El actor está prófugo tras la denuncia por abuso sexual radicada por Fardin ante la justicia nicaragüense, en la que se lo acusa de haberla abusado en una gira de la novela televisiva "Patito Feo", cuando ella tenía 16 años.



Actualmente, Darthés es investigado por los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil, e Interpol libró una circular roja para detenerlo, por pedido de la justicia de Nicaragua, país donde fue acusado por el delito de "violación agravada".