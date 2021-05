Los aumentos en el precio de la carne generan cambios en los hábitos de consumo

Economía El asado y las milanesas subieron 70 por ciento en un año

La carne vacuna forma parte de los platos tradicionales de los argentinos. Sin embargo, su consumo está en caída debido a los constantes aumentos de precios que registra.consultó en una carnicería de la ciudad cómo continúan las ventas y cuáles son las alternativas que se ofrecen ante la crisis.“El cliente ya no compra para toda la semana, sino para el día a día porque ya no busca tampoco solo la carne, sino que se inclinan por el pollo, pescado y otras alternativas”, indicó el comerciante al advertir: “Se ve cada vez menos la tradición del argentino de comer un asado el domingo, debido a que la gente no le alcanza y los precios aumentan considerablemente”.“Un asado para una familia tipo de cuatro personas vale mucho dinero, por lo que se prioriza tener variedad para cocinar todos los días”, indicó Ramiro. “La carne vacuna se deja para los primeros días del mes, y después se vende cerdo, pollo y hasta pescado; son ofertas diferentes para llegar al mes”, sostuvo Ramiro.