Transportista contó cómo se hundió el camión: “Se hamacaba entero, fue terrible”

La odisea de sacar el camión

Un camionero protagonizó un siniestro vial en un camino vecinal de Colonia Genacito, al norte de Aldea San Antonio, entre los departamentos Gualeguaychú y Uruguay. El puente se quebró cuando pasaba el rodado de gran porte y este quedó “atrapado”.“En un momento sentí un ruido muy fuerte yy el camión se hamacaba entero, parecía una película”, reveló el conductor del camión, Cirilo Reynoso, aEl accidente ocurrió alrededor de las nueve de la noche del sábado, y según contó Cirilo “fue a unos 2.000 metros del campo donde cargamos. El camión no estaba cargado completamente, sino que tenía unos 29.000 kilos de soja”, cuando ocurrió el desplome del puente.Afortunadamente Cirilo no sufrió ninguna lesión: “; caminé hasta una iglesia que se encuentra sobre el camino, pero no encontré a nadie y luego, un poco más adelante llegué hasta una casa y un hombre me auxilio”.“Hace doce años que manejo y nunca tuve una experiencia así, si el camión se hubiese hundido de trompa, el acoplado me pasa por encima y no estaría vivo”, sostuvo.El puente por el que transitaba Cirilo con su camión está compuesto de tubos de cemento y tiene una carpeta de hormigón “luego de una sequía que duro bastante tiempo, hubo una lluvia muy grande que socavó a los costados de los tubos y ocasionó que se desmorone el puente”, aseguró.“Este camino es muy transitado, es una zona muy productiva pasan camiones y maquinas cosechadoras constantemente, pero el mantenimiento deja mucho que desear”, sostuvo el transportista.Al día siguiente, con la luz del sol Cirilo junto a otras personas trabajaron hasta la noche para sacar el camión del puente: “”, reveló Cirilo y explicó que “con tractores, tolvas y con una pluma pudimos levantar y retirar del lugar el camión con su acoplado”.En cuanto al estado del camión, Cirilo informó que “, se reventaron cubiertas, se dañó el diferencial, los elásticos, entre cosas y todos los arreglos van a ser muy caros” Además contó que perdió cereales que se cayeron al agua.“El arreglo de camión me va a llevar unos quince días, voy perder de trabajar y estamos en la época de cosecha.”, explicó el transportista y contó que para poder salir del paso rápidamente algunos amigos le prestarán repuestos para arreglar el camión lo antes posible.