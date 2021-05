Vandalismo una escuela: quemaron cajas y hasta defecaron sobre los pupitres

La Escuela N° 109 “Carlos Daniel Vila” de La Paz fue nuevamente víctima de la inseguridad y del vandalismo. El viernes por la noche un grupo de jóvenes ingresó a la institución educativa ubicada en barrio Belgrano y provocó serios destrozos: rompieron sillas, prendieron fuego cajas y hasta defecaron arriba de las mesas que utilizan los estudiantes.“Lo hicieron por maldad, vandalismo, porque no robaron nada, dado que no hay nada para robar”, comunicó ala vicedirectora a cargo de la institución, Silvia Balbuena.“Ingresaron y dieron vuelta todo, prendieron fuego unas cajas, desordenaron la escuela y hasta hicieron sus necesidades en las mesas”, lamentó la directiva.Cabe aclarar que esta no es la primera vez que ocurre un hecho de esta magnitud en la institución y que a menos de una cuadra existe una garita con un funcionario policial las 24 horas.